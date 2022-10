Carlo Cracco: sai quante mogli ha avuto?

Non tutti conoscono questo aspetto importante della vita privata del famoso chef. Ecco quante mogli ha avuto Carlo Cracco

Carlo Cracco è uno chef stellato conosciutissimo per la sua fama e i suoi ristoranti, ma anche (se non soprattutto) per via della partecipazione al famosissimo talent show “Masterchef”. Si tratta, infatti, di uno dei professionisti più bravi del nostro Paese e ha raggiunto negli anni un grandissimo successo anche all’estero.

Tuttavia, non tutti conoscono ciò che c’è oltre i fornelli e le telecamere di Masterchef. Proprio per questo, vogliamo puntare i riflettori su una parte della sua vita privata. Ecco quante mogli ha avuto Carlo Cracco.

Quante mogli ha avuto Carlo Cracco

Lo chef stellato è diventato molto famoso negli ultimi anni grazie alla sua simpatia e competenza nel mondo della cucina. Ma quanto ne sai di Carlo Cracco e della sua vita privata? A quanto pare, infatti, Carlo Cracco ha avuto ben due mogli, di cui però non si sa molto. Ma sono tantissime le persone che vorrebbero sapere di più su quella che è la sua vita sentimentale.

Della prima moglie di Carlo Cracco si sa poco o nulla. Secondo le indiscrezioni, infatti, i due si sarebbero sposati anni fa e dalla coppia sarebbero nati i due figli del famosissimo chef: Sveva e Irene Cracco. È stato lo chef stellato stesso, durante un’intervista, ad affermare di essersi sposato per la prima volta a 29 anni. In quel periodo, infatti, Cracco dice che era convinto del fatto che “Sposarsi e avere dei figli fosse il percorso naturale di ciascun uomo”.

Durante gli anni, però, ha cambiato il suo modo di pensare. La coppia ha deciso di mettere fine al proprio matrimonio e di divorziare. Dopo la sua prima moglie, Carlo Cracco ha deciso di sposare Rosa Fanti, una donna di diciassette anni in meno. Di lei si sa che è laureata in Scienze della Comunicazione e he tra i due c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

La coppia ha avuto due figli, entrambi maschi: Cesare e Piero. Cracco ha sempre dichiarato di essere molto contento di avere quattro figli e di amare le famiglie numerose: “Vengo da una famiglia dove eravamo quattro fratelli – ha dichiarato in un’intervista – mi piace l’idea che in casa ci sia sempre casino”.