Amici 22: un allievo è già assente, cosa succede?

Amici 22: ecco tutte le anticipazioni che riguardano il talent di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi.

È stata registrata una nuova puntata di Amici 22, che andrà in onda la prossima domenica, il 2 ottobre 2022.

Cosa succederà? Andiamo a leggere tutte le anticipazioni che riguardano il talent di Canale Cinque.

Come si può leggere su Gossipetv.com, gli ospiti della puntata sono stati Achille Lauro e la ballerina – ed allieva – Anbeta Toromani.

Questa nuova puntata si aprirà con un fatto divertente: infatti, si parlerà di un mazzo di fiori ricevuti dalla maestra Alessandra Celentano. Non si conosce però il mittente. Sarà opera di qualche professore di Amici?

Amici 22: ecco tutte le anticipazioni

Subito dopo, ci sarà la sfida tra inediti: fra i brani presentati da Niveo, Wax e Tommy, sarà vinta da Tommy. E la gara verrà giudicata da Max Brigante.

Durante la prima puntata, la conduttrice Maria De Filippi ha fatto mille raccomandazioni ai ragazzi, ma alcuni di loro non le hanno seguite, tanto che in questa nuova puntata, la presentatrice è costretta a dare un provvedimento disciplinare.

Il motivo? Alcuni ragazzi sono usciti fuori dallo studio, cosa che chiaramente non si può fare.

Per quanto riguarda la danza, ci sarà uno scontro tra la maestra di Danza Classica ed Emanuel Lo. Anche qui, il motivo sarebbe che il maestro di Hip Pop avrebbe assegnato un compito alla ballerina Rita. Ed il suo giudizio negativo scatenerà la nipote di Adriano Celentano.

Nessun allievo, in ogni caso, dovrà lasciare la scuola di Amici a fine di questa puntata. C’è ancora il ballerino Ramon che ha la maglia sospesa. Ma da alcune informazioni, sempre sul sito di GossipeTv.com, si può leggere che il cantante Cricca era assente in studio e nessuno ha spiegato i motivi per cui non si sia fatto vedere.

Amici di Maria De Filippi va in onda ogni domenica dalla 14.00 circa su Canale Cinque, mentre dal lunedì al venerdì va in onda il day time del talent sempre sullo stesso canale, a partire dalle ore 16:10.

