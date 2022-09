Milly Carlucci: la figlia è un’ importantissima manager, eccola

Milly Carlucci è sicuramente una delle conduttrici più amate dal pubblico. Ma conoscete sua figlia? Da non credere, oltre ad essere bellissima è un’importantissima manager. Vediamola insieme.

Milly Carlucci è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori grazie alla sua bravura ma anche grazie alla sua professionalità. Stiamo parlando di uno dei personaggi televisivi più noti e apprezzati del piccolo schermo. In pochi però conoscono la sua vita privata, ad esempio, avete mai visto sua figlia Angelica? Scopriamo com’è e cosa fa nella vita.

La Carlucci è una persona estremamente riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Infatti è raro sentirla parlare della sua bellissima famiglia. Pensate che Milly è sposata da ben 36 anni con l’imprenditore Angelo Donati da cui ha anche avuto due bellissimi figli: Angelica Krystle e Patrick.

Oggi vi parleremo proprio della primogenita, lei oltre ad essere una bellissima donna è anche un’imprenditrice di grande successo. Siete curiosi di scoprire com’è fatta e cosa fa nella vita? Vediamola insieme.

Angelica: ecco chi è la prima figlia di Milly Carlucci

Da una mamma bella come Milly Carlucci non poteva che nascere una figlia splendida. Il suo nome è Angelica Donati e ha da poco compiuto 35 anni. La primogenita della conduttrice non ama stare al centro dell’attenzione, tant’è che ha scelto un mondo completamente diverso da quello dello spettacolo.

Attualmente Angelica vive a Londra, proprio qui ha frequentato a London School of Economics e successivamente si è laureata all’Università di Oxford. Ma la figlia di Milly non è da sola, infatti vive con suo fratello Patrick. I due appena possono tornare in Italia corrono subito ad abbracciare i loro genitori.

Come dicevamo, Angelica non ha scelto di seguire la carriera della mamma, al contrario segue diverse aziende e dirige il Consiglio dei Giovani costruttori di Confindustria. Dunque è un’importante manager di successo. La giovane viaggia spesso tra Londra, gli Stati Uniti e Roma, proprio qui ha diversi impegni lavorative che le permettono di fare rientro nel Bel Paese.

Ma non è tutto, oltre al lavoro ha anche molte passioni come l’equitazione e ai viaggi. Inoltre, Angelica è anche molto seguita sui social, infatti ogni giorno tiene aggiornati i suoi fan e pubblica spesso scatti riguardanti la sua quotidianità e alcune attività lavorative.

Voi cosa ne pensate?