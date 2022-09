Casa: come pulirla perfettamente in 30 minuti, un sogno

Se cerchi un modo efficace e poco dispendioso, sei nel posto giusto: ecco come pulire casa in 30 minuti

Durante i cambi di stagione è certamente abitudine fare il cambio degli armadi, sostituendo i vestiti più leggeri (in caso di arrivo dell’autunno) con indumenti più pesanti. Tuttavia, questo ci toglie molto tempo prezioso per effettuare le classiche pulizie del nostro appartamento, causando spesso irritazione o semplice fretta.

Però è importante ricordare che ci sono dei metodi molto efficaci che permettono di recuperare del tempo, ottenendo comunque risultati efficaci in termini di pulizia e ordine. Se cerchi un modo efficace e poco dispendioso, ti suggeriamo come pulire casa in 30 minuti. Ecco come fare.

Ecco come pulire casa in 30 minuti

Se la pulizia del tuo appartamento è diventato un impegno che non è più possibile rimandare, ma vuoi comunque ritagliare del tempo prezioso per te stesso/a, allora potresti seguire questi consigli che riteniamo essere molto utili. Ecco, infatti, come pulire casa in 30 minuti in maniera efficiente e per nulla dispendiosa.

Uno dei trucchi per impiegare meno tempo possibile nelle pulizie di casa è quello di organizzare i tempi, in modo da ottimizzare i compiti e velocizzare il tutto. Ti occorreranno quindi delle regole precise da seguire con particolare attenzione. Ecco di cosa stiamo parlando.

Usa un timer

Per scandire il tempo che stai utilizzando per le pulizie (e per non perdere la concentrazione) ti consigliamo ti utilizzare un timer. Ovviamente va benissimo quello che è già presente sul nostro smartphone o quello del forno. Puoi efficacemente utilizzare la cosiddetta “tecnica del pomodoro”, la quale consiste nell’impostare il timer su 30 minuti e lavorare senza sosta per questo lasso di tempo. Nel momento in cui il timer suona, cambiate attività o continuate, ma non prima di aver fatto cinque minuti di pausa;

Realizza uno schema di lavoro

Concentrati sul tuo obiettivo e focalizza la tua pulizia su un ambiente alla volta. Ad esempio, puoi pensare di iniziare dal bagno (che è l’ambiente che toglie più tempo) o dalla cucina. Stabilisci una tabella di marcia e inizia sempre con la stessa modalità. Nello specifico, puoi iniziare a pulire e spolverare le superfici più alte, per poi procedere verso il basso.