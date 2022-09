Loretta Goggi e la rivelazione a sorpresa

In un’intervista molto intima, Loretta Goggi concede una rivelazione a sorpresa. Ecco che cosa ha detto la cantante

In molti non se lo aspettavano, ma a dare conferma del tutto è la stessa Loretta Goggi, che ha stupito molto i telespettatori italiani.

Sembra essere ormai tutto pronto per l’inizio della dodicesima edizione del programma Tale e Quale show, ancora una volta condotto dal mitico Carlo Conti. Ma a porre l’attenzione sul programma è proprio Loretta Goggi, che ha fatto una rivelazione a sorpresa. Ecco che cosa ha detto ai telespettatori.

Rivelazione di Loretta Goggi: “Ho rifiutato una fiction su Mediaset”

Loretta Goggi è ormai una figura fissa all’interno del famoso programma “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti e trasmesso su Rai 1. La Goggi è diventata un volto rappresentativo del programma, avendo partecipato già dalla prima edizione, ma ecco cos’ha rivelato nelle scorse ore durante un’intervista.

Durante la conferenza stampa svolta il 25 settembre, il direttore Stefano Coletta ha parlato della possibilità di vedere Loretta Goggi come presentatrice di un programma tutto suo, ovviamente trasmesso su Rai 1. Una proposta di cui ha parlato anche la diretta interessata, oltre a rivelare anche altri aspetti interessanti dei “dietro le quinte” della sua attuale carriera televisiva.

La Goggi, infatti, ha affermato che “Per fare Tale e Quale Show 2022 ho rinunciato a girare u film e una fiction per Mediaset”. Ma non solo: dopo le affermazioni del direttore Coletta, la Goggi non ha affatto escluso la possibilità di essere al timone di un programma tutto suo. Tuttavia, ha specificato di non voler assolutamente fare un programma che riguardi esclusivamente la sua carriera.

“Lo show dovrebbe essere adatto alla mia età – ha detto con sincerità la simpaticissima Loretta Goggi – alla donna che sono adesso e alla voce che ho oggi”. Poi la comica e cantante ha affermato che “Con Stefano ci stiamo pensando, se il programma arriverà sarò molto contenta”.

Dunque, è assolutamente possibile parlare (e immaginare) di un programma condotto interamente dalla meravigliosa Loretta Goggi. Molto probabilmente ci saranno delle novità per quanto riguarda il futuro progetto in casa Rai. Oltre a questo, sarà certa la sua partecipazione a Tale e Quale Show.