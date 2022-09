Crearsi uno spazio interiore per il relax: trovare energia e benessere in un istante

Noi al giorno d’oggi facciamo una vita veramente frenetica ma lo stress può essere un grandissimo nemico della salute.

Tuttavia crearsi uno spazio interiore per il relax può essere di grande aiuto.

Se fai una vita molto frenetica e molto stressante sicuramente il tuo corpo e la tua mente ne risentiranno.

Un momento per ricaricare le energie

Infatti una vita molto stressante arriva ad avere un impatto negativo sia sulla tua mente che anche sulla fisiologia del tuo corpo.

Molto spesso nei percorsi di crescita personalizzati, mi dite come non abbiate veramente tempo per staccare un po’ la spina e per rilassarvi un po’. In effetti la vita che si conduce oggi è una vita molto innaturale e che lascia ben poco al benessere dell’individuo. Ma una pratica molto bella per cercare di ritrovare un pochino di equilibrio è quella di crearsi uno spazio interiore. Immaginate che dentro di voi ci sia una sorta di piccolo spazio che riesce a donarvi calma e serenità. Per qualcuno di voi questo spazio potrebbe essere la casa dell’infanzia mentre per altri potrebbe essere una campagna con una cascata.

Uno spazio solo per te

Per altri ancora questo spazio interiore potrebbe essere una casa vista in un film o in una serie TV, mentre per altri ancora questo spazio interiore potrebbe essere qualcosa di assolutamente creato dalla propria fantasia. Questo non ha nessuna importanza. Importante è visualizzare questo spazio interiore che riesce a donare calma e ogni tanto tornare con la mente a questo spazio interiore. Bastano un paio di minuti di rifugio in questo spazio interiore per ritrovare un po’ di calma e un po’ di equilibrio.

Raccontami come va

Il messaggio che daremo con questa pratica alla nostra mente più profonda sarà quello che desideriamo staccare dalla vita frenetica e che non siamo disposti ad essere fagocitati dagli impegni per quanto questi siano importanti e interessanti. Alla nostra mente daremo per così dire un'alternativa. Le offriremo uno spazio alternativo di relax anche di benessere. Come sappiamo la visualizzazione è estremamente potente. Viene utilizzata nello sport e moltissimi altri ambiti della vita. Dunque visualizzare uno spazio interiore di rilassamento può essere realmente prezioso per ritrovare un po' di serenità e un po' di equilibrio quando magari si sembra davvero difficile farlo.