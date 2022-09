Paradiso delle Signore: la bellissima notizia è arrivata

Finalmente è giunto il giorno tanto atteso della bella attrice del Paradiso delle Signore: Enrica Pintore si è sposata. E a farle da testimone…

Uno dei giorni che si ricorderà per sempre è arrivato anche per la bella attrice Enrica Pintore. L’attrice, che nella soap opera di Rai Uno Il Paradiso delle Signore interpreta il ruolo di Clelia Calligarias, si è unita in matrimonio con il suo compagno Daniele Moretti Costanzi.

Il 23 settembre 2022 è una giornata che rimarrà nei loro ricordi per molti anni: l’attrice ha sposato il suo compagno, davanti a tutti i parenti ed amici che sono accorsi per sostenerli in questo giorno così importante per loro.

Come testimone, Enrica Pintore ha scelto un amico, che fra l’altro è anche suo collega sul set della soap opera che tanto li ha resi famosi.

Al suo fianco, infatti, c’era Giorgio Lupano, che interpreta il ruolo di Luciano Cattaneo. E proprio con lui, come molti fan del programma si ricorderanno, i due hanno avuto anche una storia d’amore.

Enrica Pintore sposa: ecco chi le ha fatto da testimone

E sui social è proprio il testimone della sposa a voler condividere con tutti i suoi follower questo momento così bello per l’attrice. E per l’occasione, Lupano ha condiviso uno scatto in cui è accanto alla neo – sposa.

E vicino alla foto ha scritto “Ed eccoli qui, gli sposi più belli. Enrica Pintore del mio cuore, dopo averti chiesta in moglie al Paradiso ed in teatro è stato un onore essere il testimone del tuo matrimonio – per davvero – con Daniele Moretti Costanzi. Siete una meraviglia, ed io sono felice per voi oltre ogni dire”.

A lui si sono uniti i fan dei due che non hanno potuto far altro che augurare ogni bene alla nuova neo – coppia di sposi.

Enrica Pintore ha annunciato questo matrimonio solo pochi mesi fa, circa tre. Ed a inizio settembre l’attrice aveva voluto postare alcuni abiti da sposa, senza però specificare quale potesse essere il suo per il gran giorno.

Insomma, pochi mesi per organizzare tutto quanto, ma che alla fine, come ha rivelato Enrica Pintore “(…) Sembra impossibile ma alla fine si può fare, ve lo assicuro”.