Giorgia Meloni: avete mai visto la figlia? Eccola

Ora però, in molti si sono chiesti chi è la piccola figlia della Meloni e sopratutto dove sia finito il padre.

Come ben sappiamo il compagno di Giorgia Meloni è Andrea Giambruno, noto giornalista del Tg1, Studio Aperto e attuale curatore della rassegna stampa di Tgcom24. Il 16 settembre del 2016 dal loro amore è nata Ginevra, ai tempi la Meloni diede il lieto annuncio durante l’evento del Family Day.

Giorgia ha sempre dichiarato di avere un bellissimo rapporto con sua figlia, tanto che in queste ore, la piccola ha fatto un bellissimo pensiero per la vittoria della mamma. Ovviamente la leader di Fratelli d’Italia non poteva che mostrarlo a tutti i suoi sostenitori.

Voi cosa ne pensate?