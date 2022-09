In forma senza fatica con il nuovo sport che sta spopolando

Dimagrire e mantenere la forma fisica può trasformarsi in una scocciatura: ecco una disciplina divertente e particolarmente efficace.

Negli ultimi anni, tra gli argomenti maggiormente dibattuti, troviamo sicuramente il tema relativo alla salute fisica. La società contemporanea ha messo a dura prova l’essere umano, soprattutto in riferimento allo sviluppo di muscoli e curve, sia negli uomini che nelle donne. La continua esposizione mediatica di corpi perfetti e creature eteree, ha spinto moltissime persone ad iscriversi in palestra per potersi trasformare in esseri umani (quasi) perfetti. Tuttavia – parliamoci chiaro – lo sport non è per tutti.

Benché la salute fisica e l’attività motoria abbia acquisito importanza negli ultimi decenni, rimane il fatto che non tutti amano sudare e affaticarsi nel corso di lunghe sedute di work-out. Servirebbe pertanto una disciplina che ci permetta di divertirci e al contempo sviluppare i muscoli del nostro corpo. A questo proposito, esiste un’attività molto antica che rappresenta la soluzione perfetta per il perseguimento dei nostri obiettivi. Approfondiamo insieme l’argomento nel prossimo paragrafo.

Vuoi tenerti in forma? La bicicletta sarà la tua alleata numero uno!

Uno degli strumenti più efficaci per il mantenimento della forma fisica rimane nientepopodimeno che la bicicletta. Parliamo infatti di un mezzo che ci permette di divertirci e allo stesso tempo sviluppare in modo particolarmente intenso i muscoli dell’addome, glutei e gambe nella loro totalità. Tra i vantaggi da prendere in considerazione, esiste anche il fatto che – allenandosi con la bicicletta – ci ritroveremo a passare moltissime ore all’aria aperta, rigenerando il corpo e depurando i nostri polmoni.

Per i novellini poi, esiste l’e-bike – dispositivo con partenza e pedalata facilitata che consente di superare salite tortuose senza fare troppa fatica. La bicicletta rimane lo strumento per eccellenza, soprattutto se vogliamo dimagrire oppure perdere i liquidi in eccesso accumulati nel corso della giornata.

Nell’eventualità in cui non abbiate molta esperienza, consigliamo di procedere gradualmente: iniziate con una pedalata di una mezz’oretta nel vostro quartiere, aumentando progressivamente i tempi di percorrenza. Una volta raggiunta la forma fisica desiderata, sfidate il vostro stesso corpo prediligendo sentieri più difficili.