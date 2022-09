Scopriamo come possiamo realizzare questo buonissimo piatto che ci permette di fare una cena completa in poco tempo.

La ricetta di oggi è per una ottima e veloce focaccia ripiena che vi lascerà senza parole per il gusto incredibile e poi fatta questa possiamo aggiungere solamente delle verdure e null’altro e metterci a tavola.

Ovviamente possiamo usarla anche in altre occasioni, come magari una festa, oppure un aperitivo con amici a casa, insomma mille utilizzi anche da fredda e come sempre possiamo personalizzarla oppure provare più versioni.

Focaccia ripiena filante: buonissima e facile da realizzare

Quindi non ci dilunghiamo e vediamo cosa ci occorre per realizzare questa incredibile bontà di oggi:

30 ml di olio

140 gr di farina

60 ml di latte

7 gr di sale

250 gr di mozzarella

250 gr di patate

Olio

Iniziamo quindi la sua preparazione che è davvero semplice mettendo dentro ad un contenitore capiente la farina, il sale, il latte e l’olio e mescoliamo per qualche momento con un cucchiaio, deve essere bello amalgamato.

Poi passiamo ad impastare con le nostre mani, una volta che abbiamo ottenuto un panetto liscio e bello corposo lasciamo lievitare per circa 20 minuti coprendo il tutto con un canovaccio.

Una volta che è passato questo tempo mettiamo il panetto su di un piano infarinato e stendiamo il tutto dando una forma circolare, quindi prendiamo le nostre patate che nel frattempo avremmo fatto bollire.

Togliamo loro la buccia e le schiacciamo per bene con la forchetta, poi mettiamo con un cucchiaio metà delle patate al centro dell’impasto e sopra ci aggiungiamo la mozzarella che avremmo in precedenza grattugiato, oppure tagliato in modo molto fino.

Adesso riprendiamo le patate che sono rimaste e copriamo la mozzarella, ma non finisce qui, perchè mettiamo l’ultima parte di mozzarella che ci era avanzata, adesso chiudiamo il tutto bene, mi raccomando deve essere praticamente sigillato e stendiamo con il mattarello.

Abbiamo praticamente finito, perchè dobbiamo solamente cuocere in una padella bella calda che abbiamo oliato un pochino e lasciar cuocere per circa 7 minuti la nostra focaccia alle patate e mozzarella.

Trascorso questo tempo, ovviamente la giriamo e facciamo cuocere per altri 7 minuti, ma prima mettiamo un goccio d’olio nuovamente, fate questa operazione con la massima attenzione.

Ecco che la nostra ricetta è pronta e possiamo gustarci questa bontà in famiglia facendo veramente felici tutti per il risultato, ovviamente potete aggiungere qualche pezzettino di salume se volte ma fidatevi così è buonissima!

Continuate a seguirci per avere sempre ricette nuove e speciali che vi permettono di fare piatti per tutta la famiglia.