Papa Francesco: la notizia sta facendo il giro del mondo

Le dichiarazioni del pontefice hanno fatto subito il giro del mondo. Ecco a proposito di cosa ha parlato Papa Francesco

Hanno fatto il giro del mondo le parole del pontefice che, ancora una volta, ha fatto parlare di sé. Papa Francesco si è infatti da sempre contraddistinto per la sua grande personalità. Spesso, infatti, interviene parlando riguardo la situazione socioeconomica che il Paese sta attraversando. Nell’ultimo periodo, infatti, si è spesso espresso sulla situazione in Ucraina e globale.

Da sempre ha parlato pregando le forze in campo di trovare una situazione diplomatica tra Russai e Ucraina, restando spesso inascoltato. Ma i problemi non riguardano solo il conflitto militare scatenato da Putin e le parole di Papa Francesco riguardo il tema del lavoro (altra problematica molto sentita) hanno fatto il giro del mondo.

Ecco cos’ha detto Papa Francesco sul mondo del lavoro

Negli ultimi mesi Papa Francesco è stato spesso al centro dell’attenzione per via delle sue prese di posizione sulla guerra in Ucraina e sui diritti delle persone. Il pontefice, infatti, continua i suoi viaggi in giro per il mondo e le udienze fissate per tutti i mercoledì. Tuttavia, il Santo Padre è balzato nuovamente al centro della scena dopo alcune sue parole che hanno fatto subito il giro del mondo.

Sono finite su grandi quotidiani della stampa internazionale le parole di Papa Francesco. Il Pontefice è infatti intervenuto per parlare del mondo del lavoro e delle sue problematiche. Nello specifico, il Santo Padre ha voluto parlare del ruolo delle donne nelle mansioni lavorative. Ancora una volta, infatti, ha deciso di esprimersi su problemi sociali che hanno a che fare con le persone.

Durante l’Economy of Francesco di Assisi, infatti, il Papa ha parlato della parità di diritti che dovrebbe esserci nel luogo di lavoro. Le differenze tra uomo e donna, infatti, sono ancora molto marcate e lo stesso Pontefice ha voluto esprimersi a riguardo. “Una donna non può essere madre perché, appena incomincia a sentire la pancia, la buttano fuori dal lavoro – ha detto Papa Francesco – le donne incinte non le fanno lavorare”.

Infine, Il Santo Padre ha voluto rivolgere un pensiero ai giovani. Secondo il pontefice questi sono “chiamati a diventare artigiani e costruttori della casa comune”.