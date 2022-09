Che bello il percorso che stiamo facendo insieme: questa rubrica è diventata una community

Da quando questa rubrica è nata mi avete scritto veramente in tantissimi.

Infatti fin dal primissimo numero di questa rubrica è stato pubblicato d’indirizzo email per potermi scrivere salvatore.dimaggio@leggilo.org .

In tanti ne avete approfittato per fare domande o anche per raccontare le vostre storie. A questo indirizzo email potete scrivermi per iniziare un percorso personalizzato.

Una comunità aperta a tutti

Infatti proprio un percorso personalizzato è particolarmente efficace.

Siete tantissimi ad avermi scritto a questa email e con tantissimi di voi ho cominciato questi percorsi di crescita. Attraverso questi percorsi di crescita ci siamo confrontati insieme con tante limitazioni che vi stavano bloccando in momenti spesso cruciali della vita. Infatti nella vita può capitare di sentirsi particolarmente bloccati proprio nel momento in cui più ci sarebbe bisogno di tirare fuori tutte le proprie risorse. Ma proprio quello che stiamo scoprendo insieme giorno dopo giorno è che le risorse che avete a disposizione sono veramente tantissime e sono veramente preziosissime. E’ un piacere vedere come anche quelli di voi che erano assolutamente convinti di non avere le risorse indispensabili per riuscire a fronteggiare un problema le stanno tirando fuori con grinta e determinazione.

Scrivimi subito per iniziare a cambiare

Può sembrare una banalità di dire che bisogna credere in se stessi e che bisogna credere nelle proprie potenzialità. Fare questo può essere veramente difficile quando per una vita intera ti hanno ripetuto che non vali niente. Ma alla maggior parte delle persone non va così male. La maggior parte delle persone semplicemente si è creato un concetto limitante durante l’infanzia o durante la giovinezza e questo concetto di sé limitante continua a produrre i suoi effetti negativi. E’ proprio attraverso il percorso che stiamo facendo che questi veri e propri limiti stanno scomparendo progressivamente e la vita cambia.

Iniziare ad evolversi con gli strumenti giusti

Quindi non dimenticare mai che puoi scrivermi ora a questo indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org perché innanzitutto fare una bella chiacchierata insieme è sempre un piacere, ma soprattutto è sempre un piacere rimuovere quei blocchi che vi impediscono di mettere in campo il vostro colossale potenziale. Non dovrete mai infatti pensare che esistano persone eccezionali e persone comuni. Tutti abbiamo le potenzialità per emergere e soprattutto abbiamo le potenzialità per evolverci ed adattarci a qualsiasi situazione.