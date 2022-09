Scopriamo insieme che cosa succederà nel nuovissimo appuntamento di oggi per quanto riguarda l’amata soap opera della Rai.

Anche oggi, 28 settembre, abbiamo modo di vedere una nuova puntata del Paradiso delle signore, ovvero il programma che tutti noi amiamo e che seguiamo da tanti anni, basti pensare che siamo alla settima stagione.

Come abbiamo visto la Contessa forse sta facendo un passo indietro sulla sua decisione, ma non solamente, quindi vediamo di scoprire che cosa succederà nell’appuntamento di oggi.

Il Paradiso delle Signore: torna proprio lui, Alfredo

Iniziamo dicendo che Clara è stata licenziata definitivamente ed è tutta colpa di Irene che ha convinto, alla fine Vittorio nel fare il gesto, ma la ragazza non ha preso assolutamente bene la notizia e per questo motivo è fuggita.

Il sacerdote chiede al signor Conti di poter dare una seconda opportunità alla sua nipotina chiedendo una mano anche a Gemma, ma ci riuscirà Clara a riavere il suo lavoro? Non possiamo ancora saperlo.

Per quanto riguarda Adelaide la donna si arrende non ha più le forze per combattere, o meglio nell’ambito di suo cognato non è in grado, ecco che decide di vendere le sue quote, e quando Vittorio capisce cosa sta accedendo si fa assolutamente avanti con lei.

Vuole che tutto il grande magazzino sia suo e non vuole che nessuno ci metta davanti come ostacolo, ma riuscirà ad avere la meglio? Arriviamo quindi a Marco che non ha problemi nel consigliare la cognata a lasciare Tancredi.

Suo fratello è una persona non lineare e non merita assolutamente di avere una donna così buona come lei accanto, ma la donna non riesce a non rispettare i voti nuziali e non riesce a staccarsi da lui.

Al Paradiso c’è un grande ritorno, ovvero quello di Alfredo Perico, il ragazzo che aveva corteggiato, molto tempo prima Irene, ma riuscirà a riconquistare il suo cuore? Per quanto riguarda Salvatore scope che l’Ingegner Basile, di cui parla Marcello non esiste.

Il giovane ha paura che l'amico di una vita possa essere stato imbrogliato, ma cosa succederà?