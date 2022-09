Riuscire a trovare il partner: perché per alcune è semplice e per altre no?

Alcune donne si lamentano del fatto che per loro trovare il partner giusto sia quasi impossibile.

Se vuoi un percorso di crescita personalizzato scrivimi subito all’indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org

Molte donne in realtà si lamentano di questo: magari anche tu hai questa sensazione.

Perché succede?

Magari anche tu puoi avere la sensazione che mentre per le tue amiche o per le tue conoscenti sia estremamente facile trovare la persona giusta con la quale condividere la vita o magari anche semplicemente una parte di essa, per te questo sia estremamente difficile. Molte donne in realtà lamentano proprio questo. Per analizzare questa situazione bisogna partire innanzitutto da un presupposto. Il fatto che tu incontri delle difficoltà a trovare il partner giusto della tua vita sicuramente non deve farti sentire sminuita. Infatti molte donne arrivano a minare fortemente la propria autostima proprio per il fatto che non riescono a trovare un compagno di vita. Il fatto che tu non riesca a trovare la persona giusta non deve assolutamente indurti a pensare che in te c’è qualcosa che non va.

Non lasciarti sminuire da questo

Infatti non è affatto semplice trovare la persona giusta.

Alcune persone hanno difficoltà a trovare un compagno semplicemente perché sono molto selettive. Altre persone invece possono avere difficoltà a trovare un compagno semplicemente perché dentro di loro esiste una resistenza di cui nemmeno si rendono conto. Non c’è niente di male ad essere selettivi e quindi se non riesci a trovare un compagno semplicemente perché sei estremamente selettiva non devi assolutamente sentirti in colpa per questo. Se invece non riesci a trovare un compagno perché senza nemmeno rendertene conto, delle convinzioni limitanti che ci sono dentro di te, per così dire, remano contro quando si tratta di trovare la persona giusta, ecco che allora può essere utile sederti un momento a riflettere se nel profondo del tuo essere non ci siano delle convinzioni che ti stanno limitando.

Capire i motivi

Infatti alle volte ci sono delle convinzioni profonde all’interno dell’individuo di cui neanche ci si rende conto. Queste convinzioni profonde però hanno un effetto molto forte sui comportamenti che si mettono in campo e quindi senza nemmeno rendersene conto si pongono in essere tutta una serie di comportamenti che finiscono per allontanare gli altri oppure per evitare tutte quelle occasioni che potrebbero portare a sviluppare un rapporto. Si chiamano proprio comportamenti evitanti. Se vuoi un percorso di crescita personalizzato scrivimi subito all’indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org è sempre un piacere conversare con voi e fare quattro chiacchiere insieme.