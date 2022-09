Michelle Hunziker: problemi con Mediaset? Ecco cosa succede

Michelle Hunziker, problemi con Mediaset per la conduttrice svizzera? Ecco cosa succede in questo periodo secondo i rumors.

Dopo l’addio a Trussardi e Michelle Impossible, l’amatissima conduttrice svizzera ha iniziato una nuova fase della sua vita; quest’estate è stata tra le vip più seguite dal gossip, sempre pronto a cogliere qualche dettaglio della sua vita amorosa.

Di certo, la Hunziker sarà protagonista anche della stagione televisiva appena iniziata, ma pare che ora ci siano alcuni problemi con Mediaset; ecco cosa succede secondo i rumors.

Al momento pare che Michelle debba ancora aspettare per un ritorno in tv; visto il successo dello scorso anno, Michelle Impossible sembrava destinato a tornare in quest’autunno, ma al momento del programma della conduttrice, nel palinsesto Mediaset, non c’è traccia.

Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi (con la notizia ripresa anche dal sito Gossip e TV) la nuova edizione del programma non arriverà presto; a quanto pare, è stato rimandato infatti direttamente all’anno prossimo.

Questo rinvio pare però non essere una certezza per l’effettiva realizzazione; sempre secondo quanto riportato, i costi del programma sono troppo alti e il budget va dunque ridimensionato, cosa che richiede del tempo.

Già nella prima edizione abbiamo visto salire sul palco con Michelle tantissimi nomi celebri e amati dal pubblico, che però richiedono ovviamente una determinata spesa; cambierà leggermente la formula dello show, per essere più sostenibile?

Staremo a vedere, anche se per questa prima parte di stagione pare che Michelle Impossible non si farà. Intanto, la Hunziker deve aspettare anche per la conduzione di Striscia la Notizia, storico tg satirico dove ritorna ormai di anno in anno con una certa costanza.

Al momento, la nuova edizione è stata affidata a Luca Argentero e Alessandro Siani, ma non si escludono altri nomi per i mesi a venire; dal 2023 poi, pare sarà il turno di Michelle.