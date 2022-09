Patrizia Rossetti: tutto quello che non sai sull’ex marito

Ombre e intrighi. Ecco tutto quello che non sai sull’ex marito di Patrizia Rossetti

Patrizia Rossetti è una conduttrice televisiva diventata molto nota dopo aver presentato il Festival di Sanremo nel 1982, insieme a Claudio Cecchetto. La sua popolarità è cresciuta a seguito della sua partecipazione a vari reality, come “La Fattoria”, nel 2005 o “Pechino Express” nel 2018, risultando anche vincitrice insieme a Maria Teresa Ruta.

La recente fama dovuta grazie anche alla sua partecipazione al Grande Fratello ha attirato grande attenzione sulla su figura e sulla sua storia. In molti, infatti, vorrebbero sapere di più sulla sua vita privata. Ecco, quindi, tutto quello che non sai sull’ex marito di Patrizia Rossetti.

Ecco cosa non sai sull’ex marito di Patrizia Rossetti

Patrizia Rossetti è nata il 19 marzo del 1959 a Montaione, in Toscana. Nel 1981 esordisce nel mondo della televisione vincendo il concorso “Una valletta per Sanremo”, realizzato da Domenica In. Grazie a quella vittoria, la Rossetti riuscì a condurre il Festival al fianco di Claudio Cecchetto.

Continua la sua carriera n Rete4, quando nel 1983 debutta come valletta per il quiz game “Un milione al secondo”, condotto dal mitico Pippo Baudo. Successivamente partecipa a “Campo aperto” e nel quiz “C’est la vie”. L’apice della sua carriera come conduttrice viene raggiunto quando ottiene la conduzione del programma pomeridiano “Buon Pomeriggio”, su Rete4 , fino al 1993.

Dopo una lunga “pausa” dai riflettori televisivi, la Rossetti torna in tv, questa volta come partecipante in alcuni reality show. Nel 2005 è una delle concorrenti de “La fattoria”, trasmesso su Canale 5 e presentato da Barbara D’Urso, e nel 2018 affronta con successo le prove di “Pechino Express”, vincendo il programma insieme a Maria Teresa Ruta.

Nel 2006 conosce Rudy Londoni, un tecnico assunto da Mediaset, con cui convola a nozze nel 2012. Tuttavia, dopo circa 7 anni le cose si complicano e i due decidono di lasciarsi subito dopo la vittoria della Rossetti a Pechino Express. Ecco, quindi, cosa non sai sull’ex marito della presentatrice.

Rudy Londoni, tecnico Mediaset, e Patrizia Rossetti si sposarono nel 2012, dopo anni di frequentazione. Tuttavia, nel 2012 arrivò la separazione. Questa avvenne per via di un tradimento da parte del marito, che Patrizia scoprì quasi in maniera casuale.

“L’ho beccato sul colpo proprio – ha raccontato la Rossetti – L’ho perdonato due volte, alla terza basta, il lupo perde il pelo ma non il vizio”.