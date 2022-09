Macchina: ecco chi non può pagare il bollo!

Il bollo della tua macchina è in scadenza? Attenzione, ecco chi ha diritto a non pagarlo tra esenzione e riduzione dell’importo. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

Tra i vari tributi regionali che i cittadini devono pagare troviamo anche il bollo auto. Si tratta della tassa di possesso del veicolo. Questo se non viene versato porta alla notifica di una cartella esattoriale. Ora però spuntano delle esenzioni e anche delle riduzioni sull’importo. Scioperiamo chi ha il diritto a non pagare il bollo.

Quando il bollo auto è in scadenza è necessario andare a versarlo entro e non oltre la fine del mese successivo. Questa è una vera e propria tassa sul possesso del veicolo, per intenderci è come pagare il canone RAI. Così come, al pari del cosiddetto abbonamento TV, anche il bollo auto è un vero e proprio tributo.

Ma attenzione, anche per il bollo auto esistono dei casi in cui sono previste delle esenzioni o delle riduzioni sull’importo da pagare. Scopriamo nel dettaglio chi può beneficiarne.

Bollo Auto: ecco chi ha diritto a non pagarlo

In pochi sanno che esistono dei modi per non pagare il bollo auto, ma non solo, alcune agevolazioni prevedono anche delle riduzioni dei costi per questo tributo. Ovviamente, per poterne beneficiare è necessario avere determinati requisiti.

Come ad esempio, se si è titolari della Legge 104, inoltre, sul bollo auto sono previste delle esenzioni o delle riduzioni anche in base alla propria regione o alla tipologia di veicolo che si possiede.

Ricordiamo, che il bollo auto, essendo una tassa di possesso, deve essere pagato per tutti i 12 mesi anche quando il veicolo rimane fermo in garage. Per quanto riguarda le riduzioni o le esenzioni potete fare gli opportuni controlli sul sito internet della propria regione. Proprio qui potrete consultare tutti i provvedimenti che sono collegati proprio alla tassa di possesso.

Detto ciò, in linea generale quasi tutte le regioni italiane non fanno pagare il bollo auto a chi è in possesso di auto elettrica. Stesso discorso vale sulle auto ibride. Voi cosa ne pensate?