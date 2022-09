Andrea Zuckerman di Beverly Hills la ricordate? Eccola oggi, completamente diversa

Gabrielle Carteris per moltissimi anni ha recitato nel ruolo di Andrea in Beverly Hills. Oggi, l’attrice non porta più quei grossi occhiali, al contrario è diventata una donna di successo.

Quando Gabrielle si avvicinò al mondo del cinema aveva appena 19 anni, il suo primo incarico fu proprio quello di Andrea all’interno di una delle fiction più amate al mondo, ovvero Beverly Hills.

Ma attenzione, dopo l’incredibile successo venne chiamata per recitare nel film Jacknife – Jack il coltello, assieme al grande Robert De Niro.

L’ultimo impiego sul grande schermo risale al 2009, infatti l’attrice ha sempre preferito le serie televisive rispetto al cinema. Per questo motivo la sua carriera sul piccolo schermo è stata molto più proficua. Il suo lavoro più recente risale ad una miniserie di due puntate “We Own This City – Potere e Corruzione”.