Paola Barale, finalmente la notizia che tutti aspettavamo! A quanto pare è così, ecco i rumors sulla conduttrice e showgirl.

Conduttrice e showgirl, giunta alla ribalta per la sua somiglianza con Madonna e poi capace di stupire tutti con la sua bellezza e il suo talento, Paola Barale è pronta finalmente a tornare in tv come concorrente di Ballando con le stelle.

Questa non sembra essere però l’unica nota positiva per la Barale, che pare anche aver ritrovato l’amore; ecco chi è il suo nuovo fidanzato stando alle ultime voci di gossip.

Paola Barale, finalmente la notizia che tutti aspettavamo! E’ lui il suo nuovo fidanzato?

Popolarissima negli anni ’90 e all’inizio degli anni ‘2000, Paola Barale ha avuto diversi flirt e storie, finendo spesso sotto i riflettori del gossip; all’inizio della sua carriera, tra il ’92 e il ’95, ha avuto una relazione col conduttore di Bim bum bam Marco Bellavia (ora nella casa del GF Vip 7), per poi invece sposarsi con Gianni Sperti.

Dopo la separazione dall’ex-ballerino e opinionista di Uomini e Donne si è impegnata col modello israeliano Raz Degan, con cui si è poi lasciata qualche anno fa, nel 2015.

Stando ai rumors del gossip (come riporta ad esempio il sito ogmag.net) il suo nuovo fidanzato potrebbe essere Alessandro Carollo, osteopata classe ’82; i due sono apparsi spesso insieme in alcune foto social e, oltre che una sua paziente, secondo alcuni la Barale potrebbe anche essere la sua compagna, considerando come condivida spesso i suoi post.

Come riporta la fonte, Carollo è laureato in Scienze Motorie all’università La Sapienza ed ha diversi studi situati in tutta Italia; non solo a Milano (dove sarebbe avvenuto l’incontro con la Barale) ma anche a Roma e Napoli. E’ anche insegnante presso la scuola da lui fondata, l’European Academy of Osteopathy.

Sarà davvero l’osteopata quarantenne il nuovo compagno della Barale? Al momento, non c’è nulla di confermato e dunque si tratterebbe solo di un rumors, ma chissà se proprio al programma di Milly Carlucci la showgirl e conduttrice non dica la sua in merito, confermando o smentendo.