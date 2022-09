Voglio cambiare ma non ci riesco: come fare? La scoperta che cambia tutto

Sto portando avanti dei percorsi di crescita personale con tantissimi di voi.

Anche tu puoi scrivermi anche adesso all’indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org per cominciare il tuo percorso di crescita personale.

Molto spesso quando cominciamo un percorso di crescita personale insieme la cosa che mi dite è proprio che avete un fortissimo desiderio di cambiare ma non ci siete mai riusciti.

Non riesco a cambiare

Molto spesso le nostre conversazioni iniziano proprio così. “Io voglio cambiare, sono anni che voglio cambiare ma mi ritrovo sempre al punto di partenza.

Sempre gli stessi errori sempre gli stessi schemi mentali sempre gli stessi limiti.” Queste frasi sono frasi che dicono tantissimo di una persona. Ma la prima cosa da capire è che queste sensazioni sono estremamente comuni. Se anche tu ti trovi in una situazione di questo genere non devi assolutamente sentirti strano o fuori posto. Ci sono tantissime persone che pensano le stesse cose nello stesso modo in cui le senti tu. Sentirsi bloccati e sentirsi incapaci di cambiare è una sensazione assolutamente comunissima. Tantissime persone se dovessero descrivere in poche parole la propria vita molto probabilmente parlerebbero di questo problema.

Sprigionare il tuo grandissimo potenziale

Se tu senti di voler cambiare ma ti sembra proprio di non avere le risorse per farlo, innanzitutto c’è una primissima consapevolezza che devi assolutamente acquisire. Questa consapevolezza è che il tuo cervello si evolve continuamente. Il tuo cervello è letteralmente fatto proprio per evolversi. Se i tuoi schemi mentali ti sembrano coriacei e indistruttibili sappi che questo è soltanto perché hai cercato di cambiarli con gli strumenti sbagliati. Infatti la nostra mente è sempre capace di cambiamento e di evoluzione. Se non ne fosse capace ci saremmo estinti da un pezzo. Se affronti con la forza e con la violenza la tua mente e la vuoi cambiare attraverso una specie di assalto, non ci riuscirai mai.

La modifica efficiente degli schemi mentali

Invece la modifica degli schemi mentali è semplicissima se fatta con gradualità e con gli strumenti giusti. Scrivimi subito all’indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org per iniziare un percorso personalizzato. Infatti cambiare gli schemi mentali è semplice attraverso un processo adattivo di ripetizione di nuovi schemi. Si tratta di sovrascrivere i nuovi schemi a quelli vecchi attraverso una ripetizione pensata e cucita appositamente sulle tue specifiche esigenze e sulle tue specifiche resistenze. Analizzando il tuo vissuto e sovrascrivendo le nuove convinzioni a quelle vecchie in un modo cucito addosso alle tue esigenze ecco che la tua mente e la tua vita cambieranno davvero.