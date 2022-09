La giornalista palestinese Rula Jebreal non ha trattenuto i commenti di dissenso dopo la vittoria di Giorgia Meloni.

A meno di ventiquattro ore dalla vittoria, la leader di Fratelli d’Italia sta ricevendo critiche e attacchi da più fronti. Ma il volere degli italiani è stato quello: la maggioranza degli italiani ha scelto Giorgia Meloni.

Che Giorgia Meloni e la giornalista Rula Jebreal non viaggiassero sulla stessa lunghezza d’onda era chiaro da anni. Ma attaccare così un’altra donna che è stata scelta dalla maggior parte degli italiani, non ce lo si sarebbe aspettato. Giorgia Meloni, a meno di ventiquattro ore dalla vittoria, sta subendo un vero e proprio massacro morale da chi – prima ancora che abbia messo piede a Palazzo Chigi – la accusa di voler riportare l’Italia al ventennio di Benito Mussolini. I tempi sono cambiati, le idee anche ma nulla sembra convincere i detrattori di Fratelli d’Italia. Jebreal ha affidato a twitter il suo sfogo: “Prima di Brexit e Trump, l’Italia prevedeva ogni crisi della democrazia altrove. In ogni caso, Meloni sembra intenzionato a smantellare la Repubblica Democratica. Le sue agende economiche, di politica e e di politica estera sono progetti per il disastro in Italia, con conseguenze catastrofiche per la Nato e l’Europa” – le parole della giornalista palestinese

Per Rula Jebreal la vittoria della coalizione di Centrodestra significa l’inizio di un incubo politico. Di fronte ai dati che hanno attestato il successo della leader di Fratelli d’Italia, la giornalista palestinese non ha potuto fare altro reagire con fastidio. Nessuna solidarietà nei confronti di un’altra donna. La giornalista non ha mancato di menzionare Mussolini e il ritorno al Fascismo accusando il partito di Giorgia Meloni di essere xenofobo e di voler riportare l’Italia indietro di un secolo. Jebreal nel suo post su twitter ha proseguito: “Come previsto, la coalizione di estrema destra guidata dal partito xenofobo di Meloni ha vinto clamorosamente. Un secolo dopo la presa del potere di Mussolini, la postfascista Giorgia Meloni riporterà l’Italia all’autocrazia“. Le sue parole non sono state bene accolte da tutti. Alcuni hanno accusato Jebreal – e la parte politica da lei sostenuta – di non saper perdere.E dire che Jebreal si è sempre dichiarata una femminista che lotta per i diritti delle donne e per l’uguaglianza tra i sessi. Mesi fa rifiutò l’invito ad una trasmissione televisiva perché sarebbe stata l’unica ospite donna.