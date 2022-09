Gf Vip: Sonia Bruganelli abbandona?

Siamo già alle prime tensioni dopo la prima puntata del Gf Vip. Sarà Sonia Bruganelli ad abbandonare per prima?

Nessuno ci avrebbe scommesso, ma dopo la prima puntata ci sono già numerose polemiche al Grande Fratello Vip. Il reality show più famoso d’Italia (che ormai da qualche anno ha deciso di cambiare format ospitando nella casa solo celebrità) sta già facendo parlare di sé. A far discutere questa volta non sono gli ospiti della casa più spiata d’Italia, ma alcuni opinionisti.

A scatenare il terremoto negli studi televisivi del programma è stata Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis che negli ultimi anni è riuscita a conquistare grande popolarità. Durante la puntata, infatti, la Bruganelli ha parlato di abbandono della trasmissione. Ecco perché e che cosa è successo.

Sarà Sonia Bruganelli la prima a lasciare il Grande Fratello?

Mentre si attende la seconda puntata di giovedì 22 settembre, c’è ancora tantissimo da discutere per quanto visto durante la prima puntata. È stato un inizio particolarmente difficile quello della moglie di Paolo Bonolis, che si è trovata al centro delle polemiche con Giulia Salemi.

Durante la puntata, Sonia ha avuto un battibecco con Elenoire Ferruzzi, la quale ha ceduto ad alcuni commenti non proprio felici sulla moglie del famosissimo conduttore televisivo. “Quando tra un mese sarai esaurita, con le unghie spezzate – ha affermato la Bruganelli – e piangerai depressa, mi troverai qui. Ricordati che potrei essere la tua peggior nemica.”

Oltre al tono e le parole che richiamano molto da vicino un avvertimento, la frase della Bruganelli è sembrata essere anche una sorta di consiglio nei confronti di Elenoire Ferruzzi, secondo cui potrebbe essere un esempio. La Bruganelli ha infatti dichiarato che crede in molto in lei e in quello che può dare allo show, in quanto ha “la possibilità di essere un esempio e dare forza a tanti giovani ragazzi che vivono una situazione difficile”.

Ma non è tutto rose e fiori. Se il rapporto con Orietta Berti sta andando alla grande, non si può dire lo stesso di quello con la meravigliosa Giulia Salemi. L’opinionista dello show, infatti, non ha affatto nascosto la sua irritazione causata dall’atteggiamento della Salemi, che nel primo episodio ha interrotto una conversazione della Bruganelli con Signorini: “La prima volta che parlo, arriva questa, va bene ok, stavo per andarmene.”