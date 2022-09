Brian Austin Green: lo ricordate a Beverly Hills? Scordatevelo, eccolo oggi!

Probabilmente in tantissimi telespettatori hanno in mente il volto di Brian Austin Grenn., di Beverly Hills. Ecco oggi com’è diventato

Ricordate l’attore Brian Austin Green? È diventato famosissimo grazie alla sua interpretazione del personaggio David Silver. Nell’ultimo periodo il famoso attore ha compiuto 49 anni. Chiunque lo guardi penserà certamente ai migliori anni della serie, ma negli anni è comunque cambiato moltissimo.

Sulla soglia dei 50 anni, infatti, Brian può contare su una splendida carriera che lo ha vito cambiare molto professionalmente e fisicamente. Sapete com’è diventato oggi? Ecco una foto.

Ecco com’è diventato Brian Austin Green

Nell’ultimo periodo Brian Austin Green ha compiuto da poco 49 anni. Un traguardo molto importante che sottolinea come sia cambiato moltissimo nel corso degli ultimi anni. I segni del tempo si vedono sempre più chiaramente, ma è praticamente impossibile guardarlo e non ricordarsi degli anni migliori della famosa serie tv.

Brian è nato il 15 luglio del 1973 a Los Angeles e ha vissuto a North Hollywood. Non tutti sanno che Brian ha origini italiane. La sua carriera è iniziata grazie alla serie tv “The Canterville Ghost”, andata in onda nel 1985. Poi ha partecipato anche a California, una serie tv trasmessa nel 1989.

Ha collaborato anche in un episodio di “Autostop per il cielo”, una serie di Michael Landon e Victor French, nel 1987. Inoltre, ha recitato anche in “La Casa nella Prateria” e in “Bonanza”, collaborando poi con “Super Vicki” e in “Baywatch”. La sua carriera è proseguita con Beverly Hills, Genitori in blue jeans e in Melrose Place. Ecco com’è cambiato negli anni.

Il protagonista di Beverly Hills 90210 ha avuto molte spasimanti e la sua vita sentimentale non è stata affatto scontata. Circa vent’anni fa è diventato padre con la sua compagna e collega Vanessa Marcil. I due recitarono insieme in “General Hospital”. Prima di Vanessa, Brian ha avuto una storia con Amber Thiessen, Tiffani. Anche lei ha fatto impazzire tantissimi fan negli anni Novanta.

Dopo una storia con Megan Fox, che è diventata anche sua moglie e madre di 3 figli, Brian ha conosciuto una ballerina che lo ha fatto diventare padre per la quinta volta il 28 giugno del 2022.