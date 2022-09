Orietta Berti: arriva la sostituzione, ecco con chi!

Orietta Berti, arriva la sostituzione: ecco chi ha preso il posto della nota cantante, ora opinionista del Grande Fratello Vip.

Sono bastati davvero pochi attimi ad Orietta Berti per conquistare gli spettatori del Grande Fratello Vip e tutto il pubblico di Canale 5; la cantante è pronta ad essere l’opinionista del reality show per tantissimi mesi e non mancheranno di certo i siparietti, i commenti e i momenti d’intrattenimento.

Per accettare la proposta di Alfonso Signorini però, la Berti ha dovuto lasciare altre collaborazioni; da chi è stata sostituita la Berti? Ecco chi ha preso il suo posto nel programma.

Orietta Berti, arriva la sostituzione: ecco chi ha preso il posto della nota cantante

Prima di diventare opinionista del Grande Fratello Vip, la Berti è stata spesso protagonista di diversi programmi televisivi, tra cui Che tempo che fa; lo storico talk show di Rai 3 è pronto a tornare e, in vista del 9 ottobre, Fabio Fazio e la produzione hanno dovuto far fronte all’assenza della cantante.

Nella scorsa edizione, insieme ad altri volti noti, Orietta è stata infatti praticamente presenza fissa al consueto “Tavolo” del programma; ora impegnata col GF Vip, la Berti non potrà più presenziare.

Per questo, stando a quanto riportato dal sito La Nostra TV, Fabio Fazio è corso ai ripari; su Twitter, è lo stesso conduttore ad annunciare chi ci sarà al posto di Orietta, diventata ora un volto Mediaset.

“Si aggiunge un posto al TAVOLO… @maramaionchi ci verrà spesso a trovare!!! 😉 @chetempochefa #ctcf.” scrive il conduttore, annunciando quindi la presenza di Mara Maionchi.

Sarà dunque la Maionchi a sostituire Orietta con Fabio Fazio, lei che conosce sicuramente molto bene la Berti; di recente, insieme a lei e Sandra Milo, hanno realizzato il programma On the road Quelle brave ragazze.

In quest’ultimo periodo poi la produttrice è stata protagonista con Nudi per la vita, programma Rai dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione per il tumore alla prostata e al seno.