Nicolas Cage: eccolo oggi, ma è davvero lui?

Nicolas Cage è uno degli attori più amati al mondo, ora la star hollywoodiana è in attesa del suo terzo figlio. Ma avete visto com’è diventato oggi? Da non credere è irriconoscibile. Scopriamo nel dettaglio la sua trasformazione e perché ha sconvolto così tanto i suoi fan.

Nel giorno del suo 58esimo compleanno, Nicolas Cage ha dato un annuncio inaspettato ai suoi fan. Lui e la sua compagna Riko Shibata aspettano un bambino. Per l’attore si tratta del terzo figlio ed è entusiasta di diventare ancora genitore.

A rivelare la notizia stato il portavoce di Nicolas Cage, il quale ha confermato “Sono davvero euforici, non vedono l’ora di accogliere il bebè“. Per il momento non è ancora stato rivelato il sesso del nascituro e quando è previsto il parto. Ma sicuramente entrambi i genitori non vedono l’ora di conoscerlo.

La storia d’amore tra Nicolas e Riko è iniziata nel gennaio 2020 ed è andata avanti nonostante le difficoltà legate alla pandemia. I due si sarebbero conosciuti a Shinga, in Giappone, grazie ad alcuni amici in comune.

Ora però sono spuntate alcune foto dell’attore che hanno letteralmente sconvolto il web. Scopriamo nel dettaglio com’è diventato.

Nicolas Cage: oggi è irriconoscibile

In queste ore sono apparse sul web alcune foto sconvolgenti di Nicolas Cage, alcuni fan hanno fatto addirittura fatica a riconoscerlo. Sicuramente, l’età che avanza avrà contribuito a questo cambiamento, ma per molti l’attore si sta trascurando.

Nelle immagini infatti appare con una lunga barba bianca, non sappiamo se questo cambiamento è dovuto a qualche nuovo ruolo in un film oppure semplicemente ha deciso di non preoccuparsi troppo del suo aspetto.

D’altronde Nicolas Cage è in attesa del suo terzo figlio, motivo per cui probabilmente si sta dedicando alla nuova paternità. Sulla relazione tra la star hollywoodiana e Riko Shibata si sa ben poco, sappiamo solo che lei ha appena compiuto 27 anni e per si tratta della sua prima gravidanza. I due hanno quindi 31 anni di differenza, ma per loro sembra non essere un problema.

Voi cosa ne pensate?