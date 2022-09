Chicago Fire 11: Lo scoop che fa impazzire i fan!

Chicago Fire 11: ecco cosa hanno svelato i produttori della serie. Siete curiosi di scoprire a quali altre storie andranno incontro i protagonisti?

Mercoledì 21 settembre torna in America gli show One Chicago. E per l’occasione i produttori hanno svelato cosa accadrà nei prossimi episodi della nuova stagione di Chicago Fire.

Come sappiamo, la coppia di neosposi, Stella Kidd e Kelly Severide avranno una brutta sorpresa durante la luna di Miele. Ancora non sappiamo cosa succederà, ma il co-showrunner Derek Haas avvisa i fan dello show “Alcuni brutti ceffi si presentano dove non dovrebbero durante la prima notte di nozze e succede il finimondo”.

E il suo collega Andrea Newman spiega che l’inizio non sarà affatto semplice ma lo paragona alle montagne russe. I fan sono avvertiti, con i protagonisti di Chicago Fire non si può mai stare tranquilli.

La storia dell’aggressione ai danni dei due tenenti avrà anche un grande impatto emotivo su Severide, che, come spiega Newman, ha sempre pensato a se stesso, ma ora dovrà prendere decisioni anche per sua moglie.

Chicago Fire 11: ecco cosa ci dobbiamo aspettare

In questa nuova stagione, anche il personaggio interpretato da Kara Killmer avrà grande spazio: infatti, Sylvie Brett è ancora innamorata di Casey e deve decidere se continuare o meno la sua storia d’amore, dato che il Capitano non è intenzionato a tornare nella Caserma 51, ma invece rimane in Oregon.

La vita del paramedico dell’ambulanza 61 invece è a Chicago e questo rappresenta un enorme problema per la storia che era appena nata tra i due.

Ma avrà modi di riprendere che il suo programma di paramedicina, che aveva già intrapreso con Mouch. Anche Violet, la collega di Sylvie Brett, non sa come procedere con la sua storia d’amore con il capo dei Paramedici, Hawkins. I fan sperano ancora di poterle vedere felice tra le braccia del suo ex Gallo.

Inoltre, c’è l’arrivo di un nuovo pompiere, che per molti “sarà un vero mistero”. I fan sono abituati a vedere come gli uomini e le donne della Caserma 51 si aiutino fra di loro, e vedere qualcuno che si tiene in disparte potrebbero potrebbe far storcere il naso.

Insomma, anche da questa 11° stagione di Chicago Fire ci si aspettano tanti colpi di scena!