Alessandra Martines la ricordate? Eccola oggi completamente diversa

Andiamo a scoprire come è diventata oggi l’attrice Alessandra Martines, che ha interpretato diversi ruoli, fra cui anche Fantaghirò.

Erano i primi anni ’90, quando andò in onda una nuova miniserie, Fantaghirò, che ha stregato molti suoi fan, anche grazie ai suoi protagonisti: Alessandra Martines, nel ruolo della protagonista, e Kim Rossi Stuart, che invece ha interpretato Romualdo.

Ma dopo tutti questi anni, come è oggi l’attrice? Scopriamolo insieme.

Alessandra Martines nasce nel 1963 a Roma e all’età di cinque anni si trasferisce in Francia con tutta la sua famiglia. Si diploma a Parigi al Conservatorio Nazionale di Musica e Danza. E quando era ancora un’adolescente ha debuttato all’Opera di Zurigo come ballerina e successivamente è entrata a far parte del New York City.

Solo qualche anno dopo debutta nel suo Paese natale, dove interpreta i ruoli di Carmen e Federa all’opera di Roma.

Alessandra Martines: ecco come è diventata oggi l’attrice

Muove i primi passi grazie a Gianni Boncompagni nel suo programma “Pronto, si gioca?”. E da quel momento, la sua vita lavorativa è in discesa: infatti, nel 986 lavora con Pippo Baudo e Lorella Cuccarini nel programma Fantastico 7.

Gli anni successivi, invece, debutta nel mondo del cinema, grazie a Sergio Sollima, con il film Passi d’Amore. Il vero grande successo però arriva negli ’90, esattamente nel 1991, quando interpreta la protagonista di una miniserie fantasy Fantaghirò, per la quale ha vinto anche un Telegatto.

Ha lavorato anche in diverse fiction di grande successo, come Il Bello delle Donne e Furore. Della sua vita privata sappiamo poco: nel 1993 ha incontrato il regista Claude Lelouch, che qualche anno dopo ha sposato. Mentre nel 1998 Alessandra Martines è diventata mamma di Stella.

La coppia però ha divorziato nel 2008. Ed Alessandra Martines ha incontrato l’attore Cyril Descours, di 20 anni più giovane di lei, con il quale ha avuto Hugo.

Anche questa relazione è finita e ne ha parlato qualche anno fa quando era in studio a Domenica In, affermando però che crede ancora nell’amore e nella “possibilità di trovare una persona con cui fare un cammino molto lungo, anzi mi piacerebbe trovarla”.

Nonostante siano passati diversi anni dalla messa in onda di Fantaghirò, Alessandra Martines è tutt’oggi ancora una bellissima donna.