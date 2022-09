Simona Ventura e la malattia del marito: “Non si può guarire”

La nota conduttrice si abbandona alla verità: le reali condizioni nel marito di Simona Ventura, da lei stessa confermate.

Simona Ventura ha deciso di rilasciare un’intervista al Messaggero, occasione in cui la conduttrice ha potuto affrontare diversi argomenti: dalla sua carriera, al prossimo Festival di Sanremo, fino ad arrivare ai rapporti con il marito Giovanni Terzi. Il volto icona nella televisione italiana ha ammesso di essere stata la prima a scoprire della presenza di Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston; a quanto pare, l’influencer ed imprenditrice ha contattato la conduttrice per poter ricevere dei consigli preziosi a riguardo.

Rispetto alla sua presenta sul palco di X Factor, Simona Ventura ha invece dichiarato di non avere rimpianti e di volersi proiettare esclusivamente al futuro: “L’ho fatto per cinque anni ed è andata bene così. Non torno mai al passato […]” – sono state le sue parole. Nonostante le affermazioni della conduttrice, l’argomento che più ha toccato i fan è quello relativo alle attuali condizioni di salute del marito, Giovanni Terzi.

Simona Ventura sul marito Giovanni Terzi: “Non può guarire”

Da diversi anni, Simona Ventura ha trovato la serenità tra le braccia del suo grande amore, il giornalista Giovanni Terzi. Tra i due scoppiò la scintilla fin dal primo istante e il colpo di fulmine resistette nel tempo, tanto da convincerli a pronunciare i voti nuziali. Nel 2023 infatti, Simona Ventura convolerà a nozze con l’uomo che le ha letteralmente rubato il cuore. “In salute e in malattia” – citazione importante che non va sottovalutata, espressione a cui Simona Ventura tiene particolarmente.

La conduttrice infatti – in occasione dell’intervista rilasciata al Messaggero – ha ammesso di ritenersi particolarmente preoccupata per le condizioni di salute del futuro marito. A quanto pare, Giovanni Terzi è affetto da dermatomiosite amiopatica, una grave patologia genetica legata al funzionamento dei polmoni: “Non si può guarire, ma solo impedirle di peggiorare” – ha dichiarato sofferente – “La terapia sta andando bene, siamo fiduciosi”.

Queste sono state le parole della conduttrice, confidiamo tuttavia che Simona Ventura e Giovanni Terzi possano raggiungere insieme l’altare per poter coronare il sogno di sposarsi. Questo al fianco dei rispettivi figli e persone più care.