Antonella Clerici e Massimo Giletti: tutta la verità sulla fine del loro amore

Fine della storia d’amore tra Antonella Clerici e Massimo Giletti: i due sono stati insieme negli anni 90, ma perché si sono lasciati? Ecco tutta la verità sulla questione.

In pochi sanno, che in passato Antonella Clerici e Massimo Giletti sono stati una coppia molto affiatata. I due noti conduttori hanno condiviso dei bellissimi momenti, poi all’improvviso hanno deciso di chiudere la relazione. Ma cosa è successo? Scopriamo insieme la verità.

Sono passati moltissimi anni dalla storia d’amore tra Antonella Clerici e Massimo Giletti. I due sono stato insieme negli anni 90 per circa un anno, ai tempi erano molto complici ed innamorati. Poi, da un giorno all’altro sono scoppiati. Ora molti fan si chiedono cosa sia realmente successo e come mai si sono lasciati.

Recentemente, proprio Giletti è tornato sull’argomento durante un’intervista concessa a Maurizio Costanzo. Il conduttore ha parlato del rapporto con Antonella e ha anche fornito dettagli sulla loro rottura. Scopriamo nel dettaglio le sue parole.

Antonella Clerici e Massimo Giletti: perché si sono lasciati? Ecco la verità

Dopo anni di silenzio, Massimo Giletti è tornato a parlare sul suo rapporto con Antonella rivelando anche i motivi che l’hanno portato a chiudere la relazione. Le sue parole durante l’intervista di Maurizio Costanzo sono state “Se torno indietro a quel periodo non riesco a non pensare a momenti belli, posso dire che Antonella è senz’altro una delle donne che più ho amato“.

Poi ha anche aggiunto “Dopo un anno, come ogni donna, Antonella che non era più una ragazzina desiderava una famiglia, un figlio, e io cominciai a stare male.”

Insomma, Giletti non voleva una relazione duratura e impegnativa, motivo per cui ha deciso di lasciare Antonella. Nonostante tra loro non ci sia stato un lieto fine, i due sono comunque rimasti molto amici. Entrambi hanno dei compagni e vivono serenamente la propria vita.

Attualmente la Clerici è felicemente fidanzata con Vittorio Garrone, un ricco petroliere. I due si sono trasferiti recentemente in Alessandria, per via di della seconda attività lavorativa di lui. Infatti, ha anche un allevamento di cavalli destinati alle discipline olimpiche. Per quanto riguarda Giletti, sappiamo che ha una compagna misteriosa con cui è fidanzato da oltre 10 anni.

Voi cosa ne pensate?