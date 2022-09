U&D: Roberta di Padua è innamorata di lui, da non credere

Uomini e Donne: Roberta Di Padua sarebbe innamorata di un cavaliere del trono over. A breve dovrebbero confermare questa relazione.

Uomini e Donne sta per tornare in Tv: la prima puntata dello show sarà il 20 settembre. In realtà sarebbe dovuto cominciare lunedì 19 settembre, ma per lasciare spazio ai funerali della Regina Elisabetta II hanno rimandato l’appuntamento.

Dalle prime indiscrezioni, sappiamo già che c’è un nuovo corteggiatore per la tronista Gemma Galgani, la quale avrebbe manifestato qualche interessamento.

Per questo motivo, l’opinionista Tina Cipollari avrebbe richiesto – scherzando – un medico in studio poiché era sorpresa da questo avvenimento.

La padrona di casa, Maria De Filippi, ha presentato i quattro nuovi tronisti, che i fan del programma già conoscono.

Uomini e Donne: Roberta Di Padua starebbe frequentando proprio lui

E sono tornati nuovamente in studio anche Ida Platano e Riccardo Guarnieri, il quale ha rivelato che secondo lui la donna prova ancora qualcosa per il cavaliere.

Una delle rivelazioni viene direttamente da Deianira Marzano e riguarda due volti storici del programma. Stiamo parlando di Roberta Di Padua e di Alessandro Vicinanza. La dama di Cassino sembrerebbe molto innamorata del 39enne.

Infatti, secondo alcuni utenti che vogliono rimanere anonimi i due si starebbero frequentando.

Roberta di Padua, “ha detto che a breve uscirà lo scoop”, ha scritto un utente e che la Marzano ha pubblicato sulle storie sul suo account di Instagram, accompagnando il tutto con uno scatto che vede la dama passeggiare mano nella mano con Alessandro.

Ma ci sarebbero anche altre testimonianze a riguardo: secondo altri utenti, infatti, i due sono andati ad una festa e li avrebbero visti “innamorati, felici e gentilissimi”.

La coppia – questo è quanto afferma Deianira Marzano – però non può ancora rivelare ufficialmente che stanno insieme: prima dovrebbe andare in onda le nuove puntate del dating show.

A voi piacciono insieme Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza come coppia? Cosa ne pensate di questa nuova frequentazione, che a breve dovrebbe essere resa pubblica?

Insomma, tante novità anche nella nuova stagione di Uomini e Donne ci aspettano e per scoprirle tutte non resta che guardare la trasmissione che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14:45 circa.

E voi siete fan della trasmissione di Canale 5?