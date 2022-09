The Voice Senior: chi sostituirà la mitica Orietta Berti?

Orietta Berti è la nuova opinionista del Gf Vip, ma i fan di The Voice Senior si chiedono chi prenderà il suo posto all’interno della trasmissione. Scopriamo insieme tutti i dettagli e cosa accadrà al cast dello show.

Orietta Berti non farà più parte del cast di The Voice Senior, ovviamente tale decisione ha un motivo ben preciso. Infatti, la cantante ha accettato di fare l’opinionista al Grande Fratello Vip. Ma ora i fan del talent show si chiedono chi prenderà il suo posto. Andiamo a scoprire la verità.

Orietta Berti è sicuramente una delle cantanti più amate del momento, in questi ultimi anni è riuscita conquistare il cuore dei più giovani grazie alle collaborazioni con artisti come Fedez e Achille Lauro.

Ma non solo, Orietta ha riscontrato un grande successo anche grazie alle sue partecipazioni in tv, tanto da essere richiesta a tutti i costi da Alfonso Signorini come opinionista del Gf Vip. A gran sorpresa, la Berti ha accettato tale proposta e proprio ieri sera l’abbiamo vista in compagnia di Sonia Bruganelli in questo nuovo ruolo.

La cantante non ha nascosto i primi timore per questo importante incarico, ma in ogni modo è felice di provare un esperienza così divertente. Ora però, i fan di The Voice si domandano chi prenderà il posto di Orietta Berti all’interno della trasmissione.

Andiamo a scoprire le prime indiscrezioni.

Orietta Berti al Gf Vip, ma chi prenderà il suo posto a The Voice Senior? Ecco la verità

Mentre Orietta Berti è impegnata a commentare il cast del Gf Vip, i fan di The Voice Senior si chiedono chi prenderà il suo posto nel talent show. Sicuramente un cambio di squadra sarà inevitabile, per il momento Antonella Clerici e la sua squadra sembrano aver già trovato un degno sostituto di Orietta.

Ma attenzione, dobbiamo parlare al plurale perché sebbene varranno per uno, in realtà si tratta di due persone. Stiamo parlando di Albano e sua figlia. Dunque, per la terza edizione della trasmissione sono previsti moltissimi nuovi volti. Stando a quanto a dichiarato Tv Blog vedremo anche I Ricchi e Poveri.

La trasmissione andrà in onda a partire da gennaio 2023, manca ancora qualche mese quindi le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro. Per il momento sono certi i nomi di Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio.