Arisa: senza trucco e nuovo taglio di capelli, che bomba!

Ecco il nuovo look della famosa cantante. Foto senza trucco e con nuovo taglio di capelli per Arisa. Lo scatto è una bomba

Fa ancora parlare di sé la splendida Arisa e questa volta non per una delle sue meravigliose canzoni, ma per una foto che ha pubblicato sui social. La cantante ha infatti mostrato il nuovo look in una foto senza trucco e con un nuovo taglio di capelli.

“Questa è la prima foto che faccio da quando ho deciso di tornare allo stato originale della mia faccia – ha affermato la giovane cantante – senza filtri”. L’artista ha quindi parlato del suo momento, condividendo un posto con i propri fan. Ecco che cos’ha detto.

Foto senza trucco per Arisa

All’interno del post, Arisa ha usato parole bellissime, con le quali ha spiegato quello che è spesso il disagio delle persone che non si sentono bene con il proprio corpo. La società moderna in cui viviamo, infatti, impone regole assurde per quanto riguarda la bellezza, e questo fa male a molte persone.

Nel suo post, infatti, Arisa ha voluto spiegare proprio questo, puntando la lente di ingrandimento su di lei e sulla sua esperienza personale. “Mi spiego meglio – ha scritto l’artista – negli ultimi anni la paura del tempo che passa era diventata incombente. Le mie serate le impiegavo a scrutare i difetti sul mio volto e a contare i buchi di cellulite sul mio sedere e sulle cosce”.

Una situazione particolarmente complessa e fastidiosa per la cantante, che aveva quindi deciso di intervenire con qualche ritocco sul su viso, anche grazie a dei ritocchi estetici. Ma negli ultimi anni ha dichiarato di essere tornata sui suoi passi e di aver deciso di non badare più a queste convinzioni di cambiamento obbligato.

Dunque, ha deciso di pubblicare una sua foto in primo piano, senza trucco e senza filtri. “Chirurghi e medici estetici sono diventati i miei confessori – ha spiegato l’artista nel post – pensavo che fossi diventata più bella e che la gente mi avrebbe amata di più”.

Ma poi ha affermato “Io so che non sono bella come le tipe che vedo sui social, ma voglio che non sia più un mio problema”.