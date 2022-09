Amici: lo avete notato anche voi il dettaglio di Can Yaman?

Domenica 18 settembre è andata la prima puntata di Amici di Maria De Filippi. In molti però hanno notato un particolare riguardo Can Yaman. Cosa è successo?

La scuola più famosa di Italia ha riaperto le porte: la prima puntata di Amici è andata in onda domenica 18 settembre.

A presentarlo è sempre la Queen di Mediaset, Maria De Filippi. Una delle novità più importanti è la composizione dei professori: c’è una novità in entrambe le categorie.

Per il canto, gli insegnati di canto sono Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa, mentre per il ballo Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Emanuel Lo.

La nuova classe di Amici si sta formando: sono stati svelati i primi 17 alunni che la compongono mentre gli ultimi saranno svelati nel day time che partirà il 20 settembre – lunedì 19 si è dato molto spazio ai funerali della Regina Elisabetta II.

Amici: il particolare di Can Yaman non è passato inosservato

Tanti gli ospiti della puntata, come la presentatrice Alessia Marcuzzi e l’attore del momento, Can Yaman.

Tutti sono rimasti ammaliati dalla sua bellezza. Tra queste anche le professoresse. La maestra di danza classica, in particolar modo, che ha detto di essersi fidanzata proprio con lui. E la Cuccarini ha riferito che anche le altre professoresse sono rimaste molto colpite da lui.

E proprio mentre si stava formando la classe, alcuni utenti hanno notato un particolare che riguarda proprio Can Yaman.

Come riporta il sito di Yahoo!, a molti è sembrato che l’attore turco abbia molto apprezzato la ballerina Maddalena Svevi, di 17 anni, che per convincere i professori si è esibita al centro dello studio.

Can Yaman, che era presente in studio nel momento della sua esibizione, sarebbe piaciuta la giovane ballerina.

Ed agli utenti non è sfuggito questo particolare, tanto da scrivere “Comunque Maddalena se Can Yaman ti guarda così appena finita l’esibizione tu non vinci Amici, vinci proprio nella vita”.

Ma c’è anche chi ha ironizzato “Qualcuno ripeta a Yaman l’età di Maddalena, perché da come la guarda forse non ha sentito”.

La seconda puntata di Amici andrà in onda domenica 25 settembre, sempre su Canale 5, alle 14:00 circa. Mentre il day time inizierà martedì 20 settembre ed andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 circa.

E voi avete visto la prima puntata del talent show di Mediaset?