Meghan Markle chiede un’incontro privato con Re Carlo? Pace nell’aria

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle si trovano attualmente in Inghilterra, sembra che l’attrice voglia parlare con il suocero.

Benché le tragedie risultino difficili da affrontare, spesso si trasformano nell’occasione per sanare fratture famigliari e lasciare andare una volta per tutte astio e dissapori. Facciamo riferimento ovviamente alla scomparsa dell’eterna Regina Elisabetta II, morta lo scorso 8 settembre nella sua amata dimora di Balmoral; lunedì 19 settembre si sono tenuti i funerali, evento a cui moltissime persone hanno assistito a livello globale.

In occasione dell’addio alla sovrana britannica, Harry e Meghan sono tornati in Gran Bretagna. In questo modo, l’ex principe ha potuto piangere la nonna scomparsa insieme al fratello William e al padre, ora Re Carlo III. Come potevamo immaginare, sin dal loro ritorno, le voci riguardo presunte discussioni all’interno della Famiglia Reale si sono diffuse a macchia d’olio. Diverse testate inglesi hanno confermato l’astio tra i fratelli Windsor, soprattutto a causa della presenza di Meghan Markle.

Come biasimarli dopo tutto? I rapporti tra i coniugi del Sussex e Buckingham Palace si sono congelati dopo l’intervista rilasciata ad Oprah Winfrey, occasione in cui l’attrice americana ha avuto modo di descrivere la freddezza di corte e la scarsa accoglienza ricevuta. Tuttavia, sembra che Meghan abbia intenzione di riappacificarsi con la famiglia del marito.

Meghan Markle chiede un incontro a Re Carlo III

Il suocero di Meghan Markle è ora divenuto Re della Gran Bretagna, pertanto la nuora sembra che abbia deciso di lasciar andare definitivamente il passato e riappacificarsi con la Royal Family. Subito dopo il matrimonio infatti, Harry si è allontanato progressivamente dal fratello e dallo stesso padre, soprattutto in seguito alle dichiarazioni (non molto carine) della moglie su ciò che si nasconde dietro la mura di Buckingham Palace.

La scomparsa della Regina Elisabetta II però ha messo Harry di fronte ad una realtà: il tempo è fugace e la famiglia rappresenta uno dei doni più importanti concessi all’essere umano. L’ultimo tassello rimane il rapporto della moglie con i suoi famigliari, sembra quindi che Meghan – per amore di Harry – abbia deciso di chiedere un incontro all’attuale Re della Gran Bretagna.

L’attrice americana ha scritto una lettera al suocero, chiedendo un confronto volto a trovare la pace e mostrando così la resa definitiva. Re Carlo III riuscirà a trovare il tempo per parlare con la nuora? Harry e Meghan si apprestano a tornare in America, questa quindi potrebbe rappresentare l’ultima occasione per seppellire definitivamente l’ascia di guerra.