Quattro frasi potenti da ripetersi quando le cose vanno storte: energia e soluzioni subito

Ci sono dei momenti nei quali tutto sembra andare storto e in questi momenti rimettersi in sesto può non essere semplicissimo.

Nella vita ci sono piccoli e grandi momenti nei quali le cose vanno storte. Questo è assolutamente normale e non bisogna sentirsi in colpa o fuori posto se si è in uno di questi momenti.

Cosa fare in questi momenti

Tuttavia è proprio in questi momenti particolarmente delicati che spesso la tua mente potrebbe reagire con tanti pensieri limitanti che possono finire per limitarti al posto di aiutarti a tirare fuori le tue migliori risorse.

Se sei in uno di questi momenti la prima cosa da capire è che questo momento non ti definisce. Se anche sei in un momento no, questo momento no non definisce chi sei ma è semplicemente un momento, uno dei tanti. La seconda cosa da capire è che hai molte più risorse interiori di quello che credi. Infatti quando si vivono dei momenti no si tende a pensare di avere poche risorse interiori e pochi mezzi per venirne fuori. Questo è semplicemente falso ed ecco quattro frasi potenti che possono aiutarti in questi momenti. La prima frase è proprio “io sono ricco di risorse interiori e so come utilizzarle al meglio.”

Le frasi che ti riprogrammano la mente

Questa frase è una frase molto potente perché orienta il tuo cervello molto lontano dai pensieri limitanti e gli ricorda che deve fare appello alle tante potenti risorse interiori che ha dentro di sé. È facile dimenticarlo proprio per questo questa frase è importante. Una seconda frase importante da ripetersi in questi momenti è “Io mi amo e mi accetto così come sono”. Infatti è tipico dei momenti più duri quello di tirare fuori tutte le convinzioni più limitanti su di te. In questi momenti spesso la mente ti potrebbe vomitare addosso tutta una serie di concetti negativi su di te e di visioni penalizzanti del tuo essere. Invece tu le devi ricordare che vai bene così come sei e che hai amore rispetto per te stesso. La terza frase da ripetere è “sono carico, pieno di energia e orientato a cambiare tutto”.

Ripartire con energia

Questa frase ti ricorda che hai le risorse giuste per il cambiamento. Infatti quando le cose vanno storte è importante tirare fuori le migliori strategie per cambiare e questa frase ti ricorda che quelle risorse per il cambiamento sono dentro di te. La quarta frase da ripetere è "Sono pronto, sereno e fiducioso". Questa frase ristabilisce un po' di calma all'interno della tua mente e placa quelle normali turbolenze che sono assolutamente fisiologiche quando le cose vanno storte. Questa frase ti ricorda che fare appello alla calma e alla serenità significa mettersi nelle migliori condizioni per cambiare le cose e per stabilire un po' di ordine nella propria vita.