Pane in cassetta: non lo fare mai è pericoloso per la salute

Se si abbrustolisce troppo una fetta di pane si scaturisce una sostanza “potenzialmente cancerogena”. Attenzione a quando mettiamo in forno oppure cuociamo in padella anche una semplice fetta di pane.

Il pane in cassetta è molto utilizzato sulle nostre tavole, un errore molto comune è quello di metterlo per troppo tempo in forno per abbrustolirlo. Non tutti sanno infatti che questa abitudine molto comune ma non sana, favorisce purtroppo l’insorgenza di tumori.

Il motivo risiede nel fatto che il pane in cassetta, come altri alimenti che contengono amido durante la fase della cottura sprigionano una sostanza chimica chiamata acrilammide. Attenzione proprio a questa sostanza che è davvero dannosa per la nostra salute.

Cosa evitare

L’esposizione a questa sostanza aumenta il rischio di tumori, definita dalla ricerca come potenzialmente cancerogena per l’uomo. Cerchiamo di evitare che questa sostanza si sprigioni e allora preferiamo la bollitura e la cottura al vapore dei cibi rispetto alla cottura in forno o alla frittura. Sicuramente questa è una buona abitudine. Anche avere delle buone abitudini alimentari come scegliere un’insalata o un piatto di spinaci, e i cereali tostati della prima colazione con una tazza di frutta fresca al posto di prodotti troppo cotti in forno o in padella.

Circa il pane in cassetta per il toast, che amiamo tanto mangiare sia al mattino con della confettura oppure anche come snack, evitiamo di lasciare le fette troppo tempo in forno o nel tostapane per non farle bruciacchiare. Infatti la sostanza incriminata che è alla base di molte malattie cancerogene, l’ acrilammide, è molto dannosa per il nostro organismo, le terribile sostanze sprigionate non sono affatto salutari per noi. Evitiamo quelle fette di pane nere come il carbone e prediligiamo una semplice fetta di pane senza troppa cottura in nessuna forma, oppure con una cottura molto leggera e croccante, il giusto, quanto basta.

Durante la fase di cottura nel forno oppure nel tostapane, sono diversi i livelli di abbrustolimento per il pane in cassetta, il consiglio prezioso è quello di fermarsi alla doratura ossia dopo cinque minuti in forno, oltre si scaturiscono quelle sostanze chimiche dannose alla nostra salute.