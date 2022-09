Miss Universo, hanno eletto una ex di Uomini e Donne: ecco chi è che ha vinto l’ambita fascia del concorso di bellezza.

Dal dating show di Maria De Filippi al tetto del mondo; molto spesso, il programma di Canale 5 lancia determinati personaggi nel mondo dello spettacolo, ma questa volta ha portato l’ex-corteggiatrice a vincere l’ambito concorso di bellezza.

Vi ricordate di lei qualche anno fa, quando era protagonista nello studio di Uomini e Donne? Oggi, proprio di recente, è stata eletta Miss Universo per la sua bellezza; ecco chi è.

Correva l’edizione 2017-2018 quando, sul trono del dating show di Maria De Filippi, sedeva Nicolò Brigante. Il giovane, dopo un percorso davvero ricco di emozioni, ha alla fine scelto Virginia Stablum, ora eletta Miss Universo Italia.

La finale del concorso di bellezza si è tenuta nel nostro paese, in Puglia, dove la Stablum ha davvero incantato la giuria; sarà lei a rappresentare il nostro paese per l’edizione di Miss Universo 2023.

Il percorso di Virginia con Nicolò è stato piuttosto altalenante e, dopo essere usciti dal programma, i due si sono poi lasciati; la Stablum si è poi fidanzata con un ex-tentatore di Temptation Island, ma anche la storia con Pietro Tagliaferri è finita.

Oggi, è fidanzata di nuovo e si è detta davvero molto innamorata; quanto alla vittoria di Miss Universo Italia, ha subito mostrato tutto il suo entusiasmo e la sua felicità sui social.

“Sarò onoratissima di rappresentare l’Italia alle finali di Miss Universe e simbolicamente dedico questa vittoria a tutte le donne e al meraviglioso, complesso e magico mondo che rappresentiamo” ha scritto Virginia sul suo profilo Instagram.

La modella, come riporta il sito Gossip e TV, ha dedicato la sua vittoria a tutte le donne e pare abbia apprezzato molto la scelta del concorso di far partecipare donne già sposate o in dolce attesa, cosa che prima invece non era concessa.