Casa profumata e pelle morbida? Tutto con solo la buccia di un frutto comune

Ti piacerebbe avere una pelle morbida e allo stesso tempo la casa profumata? Da non credere, prova con la buccia di questo frutto miracoloso. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come fare.

Sappiamo tutti quanto sia importante prendersi cura della propria pelle. In alcuni casi però, i trattamenti che ci propongono, oltre ad essere molto costosi, contengono anche degli ingredienti dannosi per la nostra salute. Per questo motivo, oggi vi sveleremo un rimedio che vi aiuterà sia ad avere una pelle morbida e anche a profumare la vostra casa.

In un periodo di crisi ambientale ed economico come questo che stiamo vivendo è necessario evitare gli sprechi. Per questo motivo, oggi vi sveleremo un trucco fatto in caso per creare un prodotto che vi servirà sia per profumare la casa che per ottenere una pelle super morbida.

Per realizzarlo vi servirà la buccia di un frutto in particolare, stiamo parlando della pesca. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio come realizzarlo e quali sono i suoi benefici.

Pesche: utilizzale le bucce per profumare la casa e per avere una pelle super morbida, ecco come fare

La pesca è sicuramente uno dei frutti più amati, questa oltre ad essere molto gustosa ha anche moltissimi benefici per la nostra salute. Ma non solo, ricordate che anche la sua buccia è essenziale per il nostro benessere, motivo per cui non dovreste mai buttarla.

Per questo motivo oggi vi sveleremo un trucco per riutilizzarla. Come? Potete creare una maschera per la pelle oppure un deodorante per la casa. Ma non solo, per gli amanti della cucina è possibile anche ottenere una buonissima marmellata di pesche.

Per realizzarla vi basterà prendere una una pentola e versare al suo interno delle bucce di pesca. Ora facciamole cuocere per almeno due ore e mezzo a fuoco basso. Poi prendiamo un frullatore a immersione e iniziamo a frullare il tutto aggiungendo anche lo zucchero di canna

Quando otterrete un composto omogeneo fate cuocere a fiamma bassa per altri 45 minuti. Infine fate raffreddare la confettura e inseriamola nei vasetti. Inoltre, potete utilizzare le bucce di pesca anche per creare una maschera di bellezza.

Prendiamo le bucce e frulliamo con del gel di aloe vera, in questo modo otterremo un maschera naturale ricca di proprietà antiossidanti e benefiche per la nostra pelle. Infine, potete utilizzare le bucce delle pesche anche per profumare la vostra casa.

Per realizzare questo deodorante per ambienti è necessario conservare le bucce e farle essiccare al sole o sul termosifone. Poi andiamo ad inserirle all’interno di alcuni sacchetti appositi. Ed ecco fatto, il vostro profumo sarà pronto di un batter d’occhio.

Voi cosa ne pensate?