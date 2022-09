Ela Weber la ricordate? Eccola oggi completamente cambiata

Ela Weber, la ricordate all’apice del successo? Eccola oggi completamente cambiata: il cambiamento della modella e showgirl.

Tra le tante donne protagoniste del nostro mondo dello spettacolo, dagli anni ’90 ad oggi, c’è stata anche Ela Weber; classe ’66, tedesca ma naturalizzata italiana, ha iniziato la sua carriera come modella per poi avere successo anche come showgirl e attrice.

Vi ricordate di lei all’apice del successo, tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni ‘2000? Eccola oggi a distanza di tantissimi anni, è completamente cambiata ma comunque bellissima.

Ela Weber, la ricordate all’apice del successo? Eccola oggi completamente cambiata

Ela inizia da giovanissima a lavorare come modella, appena adolescente; la sua carriera decolla proprio in Italia, quando sul finire degli anni ’80 si dà da fare come benzinaia tanto da venir notata da un talent show.

Dopo aver partecipato al programma Telecamere a richiesta, arriva il grande successo al fianco di Paolo Bonolis in Tira & Molla; corre l’anno ’96 e la Weber si guadagna il soprannome di “sellerona”, termine romanesco affettuoso e scherzoso che si attribuisce di solito alle persone molto alte.

Bionda, bellissima e un corpo scolpito, slanciato appunto da circa 180 cm, la Weber viene chiamata sempre sul finire degli anni ’90 anche come attrice, mentre parallelamente partecipa a diversi programmi televisivi.

Vera e propria icona di sensualità di quel periodo, partecipa a un calendario sexy e diventa anche celebre con la pubblicità dell’Auricchio; questi anni sono sicuramente i migliori per la carriera dell’italo-tedesca.

Da inizio degli anni ‘2000 ad oggi però, le presenze in tv della Weber diventano sempre meno, specie in concomitanza con gli anni ’10; nel 2008 partecipa a L’Isola dei Famosi, mentre dieci anni più tardi, nel 2018, prende parte alla terza edizione del Grande Fratello Vip come concorrente.

Negli ultimi anni, come ha rivelato tempo fa a La Vita in diretta (e riportato dal sito caffeinamagazine.it) la Weber ha sofferto di depressione, una malattia che l’ha davvero segnata.

“Ho dovuto seppellire Ela per far uscire Emanuela. Oggi sono rinata” aveva spiegato al programma; con l’aiuto della sorella e degli specialisti si è ripresa e oggi conduce una vita di campagna.