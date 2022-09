Paolo Bonolis: ecco i figli avuti dalla prima moglie, bellissimi

Paolo Bonolis, ecco i figli avuti dalla prima moglie Diane Zoeller: sono davvero bellissimi, i dettagli su di loro.

Paolo Bonolis è uno dei conduttori in attività più noti e amati dal pubblico; grazie al Grande Fratello Vip, poi, abbiamo avuto modo di conoscere meglio anche sua moglie Sonia Bruganelli, con cui ha avuto tre figli (Silvia, Davide e Adele) ed è sposato dal 2002.

Prima di lei però, Bonolis ha avuto un’altra moglie, la psicologa americana Diane Zoeller; avete mai visto i figli avuti dal conduttore durante il primo matrimonio? Eccoli, bellissimi.

Molto prima di iniziae la storia d’amore con Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis ha avuto un’importante relazione con Diane Zoeller, con cui è stato sposato per cinque anni durante gli anni ’80 (dall’ 83 all’88).

Dal suo primo matrimonio Bonolis ha avuto i suoi primi due figli, Stefano e Martina, e proprio per loro il conduttore ha mantenuto un buonissimo rapporto con la ex-moglie.

I due sono ormai adulti, tanto che Martina Bonolis ha 41 anni, mentre invece Stefano Bonolis 38; i due hanno vissuto in America con la mamma, nonostante siano sempre stati in contatto con papà Paolo, impegnato col suo lavoro qui in Italia.

La famiglia Bonolis una famiglia allargata; la Zoeller è infatti in buoni rapporti anche con Sonia Bruganelli, tanto che li abbiamo visti tutti insieme felicemente durante il matrimonio di Stefano, che si è appunto sposato da poco.

Martina invece ha reso Paolo nonno diventando mamma, dando così una gioia immensa al conduttore e anche a sua mamma Diane; sia Stefano che Martina sembrano essere persone molto riservate e sulla loro vita privata, come ricorda il sito amalfinotizie.it, non ci sarebbero molti dettagli se non quelli già riportati.

Arrivato a 61 anni, Bonolis si gode la sua meravigliosa famiglia e una carriera lavorativa che è più florida che mai; anche per questa stagione televisiva 2022/2023 infatti sarà assoluto protagonista.