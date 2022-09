Che bello interagire con voi lettori: stiamo crescendo insieme, dono che porta gioia

Da quando è nata questa rubrica devo dire che è un vero piacere portarla avanti ma soprattutto è un vero piacere interagire con voi lettori.

Potete sempre scrivermi all’indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org .

Questa rubrica è nata proprio come una rubrica interattiva, infatti fin dal primissimo appuntamento abbiamo sempre pubblicato l’indirizzo email al quale in tanti mi state quotidianamente scrivendo.

Un percorso bello da fare insieme

Scrivere a questo indirizzo è un’occasione per raccontarsi ma anche per confrontarsi.

Infatti la crescita personale è qualcosa di bello ed è qualcosa di positivo in tutti i momenti della vita. Ovviamente ci sono però momenti della vita nei quali la crescita personale risulta ancora più preziosa. Infatti ci sono momenti delicati dell’esistenza nei quali confrontarsi con un mental coach e cercare insieme strade innovative di crescita può essere incredibilmente utile. Il bello del confronto che sto avendo con voi e dei tanti percorsi personalizzati che stiamo creando è proprio quello di crescere insieme e di mettere in campo strategie sempre più utili per creare motivazione ma anche autoconsapevolezza.

Scoprire che hai tanti mezzi

Fondamentale anche la consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie risorse che sono sempre molte di più di quanto tu non possa immaginare. Infatti è molto facile che le esperienze della vita ti portino ad avere un’immagine limitante di te. E’ qualcosa che capita spessissimo e non bisogna assolutamente vergognarsi di questo. Tuttavia un’immagine limitante è una vera e propria zavorra in tanti frangenti della vita e quindi diventa effettivamente importante sostituire con un’immagine più ricca e più potenziante. Questo si può fare ed è proprio quello che facciamo nei percorsi che portiamo avanti insieme. E’ davvero un piacere vedervi crescere e vedervi superare piccoli e grandi limiti.

Percorsi personalizzati

Come sempre potete scrivermi a questo indirizzo anche solo per farci una bella chiacchierata. Questa interazione che stiamo avendo e i percorsi che stiamo creando sono entusiasmanti per tutte le persone coinvolte e mi danno la preziosa opportunità di riscoprire sempre quanto qualsiasi vita possa rifiorire. Le esperienze negative possono mettere al tappeto e possono causare tanto dolore e senso di impotenza. Eppure nella tua mente ci sono risorse incredibili e possiamo davvero tirarle fuori con il giusto percorso. Si tratta di un pezzo di strada da percorrere insieme, sapendo che insieme la strada possiamo addirittura cambiarla. salvatore.dimaggio@leggilo.org