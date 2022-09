Michelle confessa la sua più grande paura, da non credere

Michelle Hunziker confessa la sua più grande paura sui social, veramente da non credere: lo sapevate già? Ecco i dettagli a riguardo.

Amatissima dal pubblico, Michelle Hunziker è una delle conduttrici più note della nostra televisione; ormai da decenni, con la sua solarità, la sua bravura e la sua bellezza accende i cuori dei telespettatori.

In molti però forse non conoscono la paura della conduttrice, che dopo la separazione con Trussardi ha iniziato una nuova fase della sua vita; ecco la confessione affidata ai social.

Michelle Hunziker confessa la sua più grande paura sui social, veramente da non credere: eccola

Anche in quest’estate, la conduttrice ha mostrato sul suo profilo Instagram tutta la sua bellezza; da sempre è dotata di un fascino smisurato e il suo corpo sembra essere più scolpito che mai.

Come sottolinea il sito ogmag.net, pubblicando alcuni scatti in riva al mare la conduttrice ha svelato a tutti i suoi follower una delle sue più grandi paure, riflettendo in maniera molto profonda.

“Quando se ne va il sole e si prepara una tempesta… molti corrono a riparo…dal lato opposto una pazza svizzera, corre in spiaggia il prima possibile per non perdersi lo spettacolo gratuito più figo dell’universo!!!” spiega la conduttrice, che poi continua la sua riflessione.

“Si alza il vento…inizia a piovere, il mare si agita e prende una forma magnifica. Lo temo molto lo rispetto e mi attrae come se fosse un magnete!” rivela, enfatizzando lo spettacolo del mare.

Il post ha, come sempre quando posta la conduttrice, raccolto tantissimi like e commenti da parte del pubblico, che segue sempre con moltissimo affetto Michelle ovunque lei sia, anche sui social.

La Hunziker continua il suo impegno nel sociale al fianco delle donne vittime di violenza, in attesa di tornare in tv; in questa stagione televisiva sarà ancora una volta protagonista su Canale 5 e, probabilmente, tornerà anche col suo programma Michelle Impossible, dove è mattatrice assoluta.