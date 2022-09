Camilla, Regina Consorte: il video è da vedere assolutamente

Ha destato simpatia e ammirazione la scena che Camilla, la Regina Consorte ha regalato ai fan italiani. Ecco il video da vedere assolutamente

Camilla è la nuova regina consorte di Carlo, la donna sta conquistando sempre più seguito da alcuni mesi non solo tra i cittadini del Regno Unito, ma anche tra molte persone che non fanno parte del regno. La duchessa di Cornovaglia è dunque diventata la nuova regina consorte e ha già regalato qualche sprazzo di simpatia.

In una breve video, infatti, Camilla ha voluto dedicare un particolare saluto ai cittadini italiani, che sono rimasti colpiti dal gesto e hanno reso virale la scena condividendola sui social. Ecco, quindi, che cos’ha detto Camilla.

Ecco il video della regina consorte Camilla che saluta gli italiani

Nell’ultimo periodo Camilla, la nuova regina consorte, è riuscita a conquistare sempre più consensi tra i cittadini del Regno Unito. La sua immagine ha subito un costante miglioramento negli ultimi anni e l’opinione pubblica ha in larga parte cambiato l’idea che aveva di lei. Complice la stessa Regina Elisabetta II, la quale ha mostrato una grande apertura proprio in questi ultimi anni del suo regno.

“Quando mio figlio diventerà Re – aveva detto Elisabetta in occasione dei festeggiamenti del suo Giubileo di platino – so che darete a lui e a sua moglie Camilla lo stesso sostegno che avete dato a me. È il mio sincero desiderio che, quando arriverà il momento, Camilla venga riconosciuta come regina consorte mentre prosegue il suo fedele servizio”. Un’apertura non da poco se si pensa a come inizio la storia dei due coniugi.

Elisabetta ha infatti contribuito molto al recupero della reputazione di Camilla nei confronti dei sudditi inglesi e negli ultimi hanno ha espresso parole riconcilianti. Dunque, i sudditi del regno hanno iniziato a guardare la regina consorte con occhi diversi e proprio nei recenti avvenimenti Camilla si è resa protagonista di un simpatico scambio di battute in italiano.

Il saluto della Regina Consorte Camilla tutto per noi italiani 😂 pic.twitter.com/I951b3Va6e — 𝓐🍊👑 (@_portamivia_) September 12, 2022

Durante una diretta, l’inviato di Porta a Porta ha cercato di intercettare Camilla, attirando la sua attenzione. Una volta annunciato che si trattava di una televisione italiana, Camilla ha detto: “Oh Italia, buongiorno”. Nonostante lo staff abbia cercato di portare via Camilla, la regina consorte ha placato gli animi dicendo in inglese. “Va tutto bene, è un italiano, apprezzerà il mio italiano”.