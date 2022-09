Bonus bolletta: chi lo può chiedere e come, affrettatevi

Le bollette delle energia stanno aumentando progressivamente: ecco come ottenere e richiedere il Bonus Bolletta.

Gli ultimi due anni e mezzo hanno rappresentato un vero incubo per moltissime famiglie italiane: in primis la pandemia ha creato disagi sociali e finanziari, ma ora la guerra in Ucraina, con le conseguenti sanzioni ai danni della Russia, non ha fatto altro che peggiorare la situazione già grave del nostro Paese. Raggiungere l’indipendenza energetica non rappresenta sicuramente un processo semplice e veloce, i cittadini italiani pertanto hanno dovuto subito un aumento esponenziale dei costi dell’energia quali luce, gas e ovviamente carburante.

I mesi invernali si prospettano particolarmente difficili: riscaldamenti al minimo, limitazioni sul consumo dell’acqua calda, luci spente e poca benzina. Questo è ciò che ci aspetta prossimamente, soprattutto se vogliamo evitare di spendere tutti i nostri risparmi nelle temutissime bollette della luce e del gas.

E’ possibile limitare i danni dell’attuale crisi energetica? A quanto pare, il Presidente della Basilicata – Vito Bardi – ha deciso di approvare delle misure specifiche, in modo da aiutare le imprese e le famiglie in difficoltà residenti nella Regione. Stiamo parlando del Bonus Bolletta del Gas; vediamo insieme tutti i dettagli.

Bonus Bolletta del Gas, l’iniziativa voluta da Vito Bardi – Presidente della Basilicata

L’iniziativa di Vito Bardi, più che come uno sconto, si presenta come un vero e proprio rimborso. Rispettando l’aumento dei costi dell’energia sul territorio nazionale, il Presidente della Regione Basilicata ha pensato di rimborsare i suoi cittadini nel giro di due anni – in modo da permettere loro di ottenere nuovamente i risparmi persi nel pagamento delle bollette. Si tratta sicuramente di un’iniziativa che non prescinde dall’aumento dei costi, ma può in ogni caso rappresentare un’opportunità per moltissime famiglie residenti nella Regione.

L’iniziativa coinvolge tutte le famiglie e le imprese presenti sul territorio della Basilicata, senza considerare ISEE oppure reddito del nucleo famigliare. Tuttavia, attualmente parliamo di un’idea che appartiene esclusivamente alla Regione Basilicata, pertanto solo i cittadini resistenti potranno richiedere il Bonus Bolletta del Gas.