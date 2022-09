Jessica Selassié esco allo scoperto, il suo fidanzato è famosissimo

La vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha trovato l’amore! Ecco la nuova fiamma di Jessica Selassié.

Potremmo definire Jessica Selassié come la vincitrice dimenticata, soprattutto perché assente nella pubblicità della settima edizione del Grande Fratello Vip. All’inizio dell’estate infatti, Alfonso Signorini aveva diffuso lo spot rispetto alla formazione del nuovo cast, ricordando i momenti più belli dell’edizione precedente: peccato che Jessica Selassié mancava all’appello. I fan della principessa etiope sono rimasti sconvolti, soprattutto per l’affetto nutrito che ha portato poi alla vittoria finale.

L’esperienza al GF Vip si trasforma così in una meteora nella vita e nel percorso professionale della gieffina. Tra i ricordi da dimenticare? Sicuramente il presunto flirt tra Jessica e Barù. A posteriori infatti, sembra che il food blogger abbia giocato con i sentimenti della vincitrice assoluta, soprattutto perché una volta chiusa la porta rossa i due non si sono più sentiti.

Jessica ci ha tenuto a ribadire di non avere nessuna intenzione di cercare l’amore tra le braccia dell’affascinante cuoco, soprattutto perché sembra che la Selassié ora abbia altro a cui pensare. Dal punto di vista professionale infatti, la attende un contratto musicale con le sorelle, mentre per quanto riguarda gli affari di cuore…

Jessica Selassié ha trovato l’amore? La verità

Colpo di scena? In alcune stories di Instagram pubblicate dalla principessa etiope appare nientepopodimeno che Matteo Fioravanti, ex tronista di Uomini e Donne della scorsa edizione del programma. I due infatti, oltre a seguirsi reciprocamente sui social, condividono spesso like e commenti e sembra che stiano approfondendo la loro conoscenza. Che Jessica Selassié abbia voltato pagina tra le braccia dell’ex volto di U&D?

Attualmente i due non hanno ancora confermato la notizia, fatto sta che lo stesso ex tronista – esprimendo i suoi gusti in fatto di donne – ha fatto pensare ad un eventuale interesse nei confronti della vincitrice del Grande Fratello Vip 6: “Sapete tutti qual è la mia preferenza: le more” – ha dichiarato Matteo – “Quello è poco ma sicuro, la ragazza mora a me colpisce tanto. […] moretta e un poco scuretta […]”. Fioravanti ha fatto forse riferimento a Jessica? Solo il tempo potrà fornirci una risposta a questo dubbio.