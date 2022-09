Shakira il segreto della sua forma fisica ti stupirà: ecco come riesce a restare in forma la celebre cantautrice colombiana.

Classe ’77, Shakira è ormai da decenni una delle cantautrici più apprezzate nel panorama internazionale; dal ’90 ad oggi sono 17 gli album pubblicati venduti in milioni e milioni di copie in tutto il mondo, così come tantissimi sono i riconoscimenti ottenuti.

Oltre che per il suo talento artistico, Shakira è da sempre amata per la sua eleganza, la sua bellezza e la sua sensualità; sapevi qual è il segreto della sua forma fisica? E’ davvero sorprendente, ecco i dettagli.

Arriva a 45 anni, Shakira sfoggia ancora un corpo sorprendente, più tonico e in forma che mai; il tempo in questo senso, per la cantautrice colombiana, sembra non essere passato per nulla.

In molti si chiedono quindi quale sia il segreto della forma fisica perfetta di Shakira, anche se la risposta è la più comune: oltre a tanto allenamento, anche un’alimentazione sana, con una rigorosa attenzione alla dieta.

Stando a quanto riportato da Gossip e TV, l’ex-compagna di Piqué evita tre tipi di alimenti per evitare che il ventre le si gonfi; nella lista sono presenti dunque cibi con zuccheri, latticini e cibi fritti.

No quindi per la cantautrice colombiana a snack confezionati, bibite gassate, salumi, insaccati, affettati, drink, maionese, ketchup, succhi di frutta, drink; e poi ancora latte, mozzarelle e formaggi, così come ogni alimento fritto.

Shakira preferisce proteine di qualità e cereali integrali; solitamente, la sua colazione prevede latte di noci, uova, avocado e smoothies ai frutti rossi o con tofu. Per il pranzo e per la cena niente carboidrati, solamente pesce e carne con verdure grigliate o insalata (ma poco condita); gli spuntini, immancabili, sono a base di frutta oppure formati da una piccola zuppa.

Con costanza a tavola e non solo, Shakira riesce a mantenere quel fisico che, le sue performance artistiche, ancora esaltano dopo decenni.