Ritrovare equilibrio ed energia quando tutto sembra perduto: consapevolezza che cambia la vita

Ci sono dei momenti nella vita nei quali tutto sembra perduto.

Ci sono delle fasi nella tua esistenza nelle quali ti può sembrare che davvero tutto vada storto e nemmeno una cosa sia al suo posto.

Recuperare energie

Nella vita si alternano sicuramente momenti positivi a momenti decisamente negativi.

Quando tutto va bene ti senti pieno di energia e vorresti fare tutto quello che ti passa per la testa. Ma quando le cose cominciano ad andare storte ecco che l’energia viene meno ma è anche la motivazione a venire meno. Quando le cose cominciano ad andare storte è facile colpevolizzarti oppure colpevolizzare qualcun altro. Si cerca un capro espiatorio ma quella che manca è proprio l’energia e la voglia di fare. Sembra che quel motore che è sempre stato così forte e ruggente dentro di te si sia stranamente inceppato.

Non lasciare che questo momento ti definisca

Ritrovare l’energia e la motivazione non è semplice. Ma è molto importante ricordare che tu sei una persona unica e speciale. Quando le cose vanno male infatti è facile cominciare a buttarsi a terra e far parlare quella terribile voce interiore che vuole dipingerti come un fallimento e che tira fuori tutte le cose negative che altri hanno detto di te o che tu stesso hai potuto pensare di te. Quella voce interiore va immediatamente immediatamente zitta. Non permettere alla voce interiore che scarica negatività continuamente di definire quello che sei. Tutto ciò che è andato storto non sta definendo quello che sei e tu hai sempre le risorse per riprenderti. Devi zittire quelle voci interiori e alle volte anche quelle persone tossiche attorno a te che cercano di buttarti giù e che cercano di neutralizzare le tue risorse interiori.

Tu sei unico e speciale

Invece è proprio in questi momenti che è fondamentale riportare alla mente tutti i tuoi successi passati. Sono i grandi successi della tua vita anche se sono lontani nel tempo a definire chi sei e a ricordarti che hai tantissime frecce al tuo arco e che le grandissime risorse interiori di cui sei dotato anche stavolta riusciranno a fare la differenza.