Scopriamo come realizzare del buonissimo pane con una ricetta facile e veloce e soprattutto anche molto leggera.

Come vi diciamo sempre è bello poter realizzare tutto fatto in casa, dal pane alle merende per i bambini, e noi oggi vi vogliamo mostrare come fare un pane buonissimo e particolare che quasi quasi non vi farà più comprare l’altro.

Inutile dirvi che la ricetta è facilissima e che ci vuole veramente poco tempo per realizzarla perchè quello ormai lo sapete, quindi non ci dilunghiamo troppo e scopriamo come possiamo realizzarlo.

Pane: non serve comprarlo con questa facilissima ricetta

Vi diciamo anche che non serve assolutamente accendere il forno per cuocere il nostro pane, ma semplicemente una padella siete curiosi vero? Ecco gli ingredienti che ci servono:

4 gr di lievito secco oppure 14 gr di lievito fresco

20 gr di olio d’oliva

240 gr di farina di tipo 1

4 gr di sale

140 ml di acqua tiepida

Iniziamo quindi con la loro realizzazione, mettiamo dentro ad una ciotola la nostra farina poi facciamo la fontanella al centro come sempre, mettiamo dentro il lievito e l’acqua ed iniziamo a mescolare in modo tale che il lievito si sciolga del tutto.

Adesso dobbiamo far riposare il nostro impasto per solamente 5 minuti, aggiungiamo adesso l’olio ed il sale ed iniziamo nuovamente ad amalgamare il tutto per bene, ma questa volta con le mani.

Dovremmo ottenere un panetto appiccicoso, adesso possiamo coprirlo con un piatto e lasciarlo lievitare nel nostro contenitore per circa 60 minuti, passato questo tempo lo tiriamo fuori e ci mettiamo su di un piano da lavoro infarinato.

Dividiamo il tutto in 6 parti e con ogni parte facciamo una piccola sfera che andremo a spolverare con un po’ di farina, copriamo nuovamente il nostro pane che deve lievitare ancora per 15 minuti.

Passato questo tempo, prendiamo la nostra pentola antiaderente e mettiamola sul fuoco, quando è calda facciamo cuocere i nostri panini che dovranno andare per 30 minuti coperti, ma ogni 5 andranno girati, in questo modo la loro cottura sarà magnifica.

Negli ultimi minuti di cottura, lasciamo scoperto il tutto, ecco che il nostro pane fatto in casa, senza dover accendere il forno è pronto e siamo certi che una volta assaggiato non tornerete più indietro.