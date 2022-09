Paola Saluzzi: E’ passato tempo ma lei è un sogno!

Scopriamo insieme come è diventata una delle presentatrici della nostra televisione, Paola Saluzzi. Cosa fa oggi?

Paola Saluzzi è una delle conduttrici più amate della nostra televisione. Negli ultimi tempi, però, si vede molto poco in tv: come è diventata e cosa fa oggi la nota conduttrice?

La Saluzzi muove i primi passi all’interno nel mondo dello spettacolo nel 1987, quando esordisce nella trasmissione Viaggio intorno all’uomo. Mentre nella stagione 1989 e 1990 è una delle inviate di Sereno Variabile.

Negli anni ’90, la conduttrice è legata al mondo dello sport: lavora infatti nei telegiornali sportivi di Telemontecarlo ed è anche una delle inviate delle Olimpiadi di Barcellona ’92.

I primi anni ha lavorato in Rai, accanto anche a Gigi Sabani ed Alessia Marcuzzi. Solo successivamente diventa uno dei volti di Mediaset, dove conduce diverse trasmissioni, come ad esempio Giorno per Giorno, insieme ad Alessandro Cecchi Paone.

Paola Saluzzi: cosa fa oggi la giornalista?

Inoltre, ha lavorato accanto a Sandra Mondaini e Raimondo Vianello nella sit com, Casa Vianello.

Alla fine degli anni ’90, esattamente nel 1998, torna di nuovo in Rai, dove conduce UnoMattina Estate, insieme a Filippo Gaudenzi.

Qualche anno dopo, invece4, con Luca Giurato, conduce Uno Mattina. Negli anni 2000 invece è una dei volti di Sky, dove conduce Sky Tg 24 Pomeriggio, ovvero un un programma di approfondimenti di attualità. E nel 2010 conduce con Luca Ward Una notte per Caruso, sulla Rai.

Nel 2017 Paola Saluzzi lascia definitivamente Sky e decide di dedicarsi interamente all’emittente cattolica Tv2000, della Cei.

“Conosco Paolo Ruffini come direttore e come persona, il suo curriculum parla da solo. Tv 2000, poi, è una rete che ho sempre guardato con attenzione e cura. Mi ha colpito la lunghissima diretta realizzata per l’arrivo di Papa Francesco nelle cosiddette case bianche di Milano”.

È quello che aveva già detto la giornalista in una intervista per aggiungere che l’aveva seguita sia come telespettatrice che con l’occhio critico di una collega.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Paola Saluzzi è stata sposata con un medico per 11 anni. Dal 2014, invece, si è sposata con il giornalista Gabriele Romagnoli che ha conosciuto a New York: i sue hanno deciso di sposarsi in gran segreto proprio in America.