Scopriamo insieme come possiamo preparare delle ottime merende, sane, per i nostri bambini che hanno iniziato un nuovo ciclo scolastico.

Come vi diciamo sempre, cucinare per una persona amata è un gesto d’amore, e noi oggi vi vogliamo mostrare non una, ma ben 3 ricette che possiamo realizzare per chi va a scuola, ma anche al lavoro.

Ovviamente sono sempre facili da realizzare e super personalizzabili, come al nostro solito, quindi non ci perdiamo in troppe parole e vediamo insieme cosa possiamo creare in cucina insieme.

Merende per scuola: 3 idee facili e veloci da preparare

La merende è davvero importante perchè i nostri figli non sanno che cosa troveranno all’interno del loro portapranzo, ecco quindi che può essere un momento speciale, oltre alla pausa della scuola stessa.

Al posto della solita frutta o delle merendine già fatte, possiamo provare delle fantastiche chips di mele, che sono super croccanti ma golosissime, come prima cosa dobbiamo immergerle in uno sciroppo di acqua, zucchero e succo di limone caldo, poi le mettiamo in forno a 70/80 gradi per almeno un paio di ore.

Quando saranno pronte sono super croccanti e buonissime proprio come delle patatine vere e proprie, possiamo anche spolverare sopra della cannella, ma non è assolutamente obbligatorio.

Altrimenti possiamo fare delle focaccine che possiamo riempire, ma il trucco veloce è la loro realizzazione in padella, in questo caso ci occorrono:

400 g di farina

1 bustina di lievito istantaneo

200 g di ricotta

50 ml di olio EVO

140 ml di acqua

un pizzico di sale

Iniziamo mettendo tutti gli ingredienti secchi in un contenitore e poi inseriamo quelli liquidi, impastiamo per bene e formiamo delle palline che andiamo a cuocere direttamente in padella, con un filo di olio, per alcuni minuti per lato.

Ovviamente tagliamole a metà e farciamo con quello che preferiamo, che può essere prosciutto, oppure crema di nocciole, oppure marmellata, insomma date sfogo alla vostra dispensa.

Ecco l’ultima idea per oggi, ovvero delle girelle che possono essere sia dolci che salate e possiamo realizzarle con la pasta lievitata pronta, stendiamo con il nostro mattarello e mettiamo sopra la cannella, oppure pomodoro e mozzarella.

Adesso arrotoliamo tutto e poi facciamo delle fette abbastanza spesse che lasciamo lievitare per circa 1 ora e poi mettiamo in forno, sempre quando è caldo, per 20 minuti a 180 gradi.

Ecco quindi che abbiamo tre ottime e veloci idee per far fare un’ottima merenda salutare ai nostri figli a scuola, e non solo perchè possiamo utilizzarle anche come merenda pomeridiana.

Continuate a seguirci per avere sempre nuovi spunti per la cucina che vi permettono di passare poco tempo ai fornelli ma di realizzare ottime ricette!